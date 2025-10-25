Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Партизан (Червен бряг)
  Ювентус (Малчика) с първа победа

Ювентус (Малчика) с първа победа

  • 25 окт 2025 | 22:41
  • 350
  • 0
Ювентус (Малчика) с първа победа

Ювентус (Малчика) надви Партизан с 1:0 в Червен бряг, за първа победа от началото на сезона. Срещата е от десетия кръг на Северозападната Трета лига. Пламен Аспарухов осигури успеха с попадението си в 69-ата минута. Тогава играещия треньор Любомир Иванов центрира от фаул, бранителят на домакините Кристиян Григоров изби топката с глава и Аспарухов стреля в мрежата. Силен мач за вратаря на гостите Веселин Ганчев, който е пазил преди и на Партизан. Той спаси каквото можа. На три пъти и гредите му помогнаха. Пред вратата на Партизан също имаше критични моменти.

