  Академик (Свищов)
  2. Академик (Свищов)
  3. Академик (Свищов) продължава без грешка

Академик (Свищов) продължава без грешка

  • 18 окт 2025 | 21:04
  • 205
  • 0
Академик (Свищов) продължава без грешка

Академик (Свищов) спечели гостуването си на Ювентус (Малчика) с 2:1 и остана на върха с пълен точков актив. Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига. Кристиян Иванов откри за студентите в 6-ата минута. Така оползотвориха единствената възможност за „студентите“ през първото полувреме. В 30-ата минута, нападателят им Благовест Ленков удари Марио Наков от Ювентус, а съдията вдигна жълт картон на провинилия се. Моментално след това в Академик беше извършена смяна и на мястото на Ленков от скамейката влезе негов съотборник. До края на полувремето домакините опитаха да отговорят, но пропиляха едно положение и отправиха два удара, които не дадоха желания резултат. След почивката, футболистите на Ювентус тръгнаха да заличават пасива. Наков и Мартин Милков имаха възможност, но я пропиляха. В 80-ата минута Мартин Маринов реализира второ попадение за лидера. Малко след това Милков фиксира окончателното 1:2.

