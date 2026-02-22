Латвала за финландски рали талант: Може да се бори за титлата!

Яри-Мати Латвала е шеф на отбора на заводския тим на Тойота в Световния рали шампионат, но също така отскоро притежава и тима Принтспорт. Принтспорт изпълнява програмата на Тойота в WRC2, а пилотите на отбора спчелиха последните две световни титли в категорията - Сами Паяри през 2024 и Оливър Солберг през 2025.

Младият финландски пилот Рупе Корхонен кара за Принтспорт в рали "Швеция" и спечели първото място в WRC2 зад волана на Тойота Ярис Rally2. Корхонен контролира напълно хода на ралито и сред тези, които не успяха да го догонят се оказа и бившият заводски пилот Теему Сунинен, който записа успешно завръщане в WRC.

„Рупе кара много добре – много последователно и убедително представяне“, обясни Латвала пред RallyJournal.com.

Латвала имаше възможност да премери сили с Корхонен още миналата година. Финландският ветеран се опита да победи своя сънародник в битката от WRC2 на рали „Финландия“, но трябваше да се задоволи с второто място зад Корхонен.

„Той показа скоростта си още миналата година в Юваскила, но му липсваше известна доза постоянство. Сега в Швеция определено го притежаваше - похвали го Латвала. - Това беше контролирано представяне от негова страна. Това беше най-важното и мисля, че наред с опита той е придобил и повече зрялост.“

Тази година Корхонен участва в пълен сезон в WRC2. Той си е поставил за цел спечелването на титлата.

„Според мен той има предпоставките да се бори за шампионата. Това беше добро представяне от негова страна. На асфалт все още му липсва малко опит, но на макадам със сигурност няма да има никакви проблеми - допълни Латвала. - На асфалт има други силни пилоти, срещу които не е лесно. Но като погледнем цялостната картина, вярвам, че той може да се бори за шампионската титла.“

Следващото състезание за Корхонен ще бъде рали „Хърватия“ през април, където се очаква да се появят и двамата заводски пилоти на Ланча: българинът Николай Грязин и Йоан Росел.

Снимки: Imago