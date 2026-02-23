Сескс най-после потвърди издънката на М-Спорт в рали “Швеция”

Мартинс Сескс беше най-бързият пилот на М-Спорт в рали “Швеция”, но загуби шансове за добро представяне още в първата половина на първия пълен ден от програмата. Сескс спука три гуми в петъчните сутрешни отсечки и беше принуден да се откаже от състезанието. Той се върна в събота и демонстрира, че когато няма проблеми с гумите може да е много бърз по снежните етапи, като спечели първото минаване на класиката “Сарсьолиден”, въпреки че стартира пръв в отсечката.

За трите спукани гуми на Сескс се спекулираше, че са резултат на твърде ниското налягане в гумите, с което той е стартирал по етапите, а сега пилотът потвърди, че грешката е станала факт, тъй като той и М-Спорт не са отчели коректно ефекта на ниските температури по етапите - на няколко пъти температурите падаха под -20 около Умео.

“Ние поддържаме постоянна връзка с инженерите - обясни Мартинс пред латвийското моторспорт издание Go4Speed. - Всеки пилот има канал в WhatsApp, в който си комуникира със своя инженер и преди всяка отсечка ние получаваме точни инструкции какво трябва да направим по колата преди старта. Например, какво трябва да променим по амортисьорите или какво да е налягането на гумите. Ръководим се от плана на отбора, няма място за импровизации.

“На теория, можем да използваме различни налягания, но в световния шампионат правиш това, което ти каже тимът. Този път налягането на гумите просто не беше подходящо за външната температура и условията, въпреки че миналата година използвахме същата стратегия и същите налягания.”

Въпреки че спука три гуми за две отсечки в петък Сескс стигна до сервизната зона, където тимът обяви, че Мартинс отпада от ралито, а той искаше да продължи.

“Не мога да коментирам напълно какво точно се случи, но е факт, че имахме технически проблеми”, обясни сега Сескс, който този сезон кара с ограничена програма за М-Спорт в WRC.

Снимки: Imago