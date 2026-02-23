Популярни
Сескс най-после потвърди издънката на М-Спорт в рали “Швеция”

  • 23 фев 2026 | 14:33
  • 319
  • 0

Мартинс Сескс беше най-бързият пилот на М-Спорт в рали “Швеция”, но загуби шансове за добро представяне още в първата половина на първия пълен ден от програмата. Сескс спука три гуми в петъчните сутрешни отсечки и беше принуден да се откаже от състезанието. Той се върна в събота и демонстрира, че когато няма проблеми с гумите може да е много бърз по снежните етапи, като спечели първото минаване на класиката “Сарсьолиден”, въпреки че стартира пръв в отсечката.

За трите спукани гуми на Сескс се спекулираше, че са резултат на твърде ниското налягане в гумите, с което той е стартирал по етапите, а сега пилотът потвърди, че грешката е станала факт, тъй като той и М-Спорт не са отчели коректно ефекта на ниските температури по етапите - на няколко пъти температурите падаха под -20 около Умео.

Латвала за финландски рали талант: Може да се бори за титлата!
Латвала за финландски рали талант: Може да се бори за титлата!

“Ние поддържаме постоянна връзка с инженерите - обясни Мартинс пред латвийското моторспорт издание Go4Speed. - Всеки пилот има канал в WhatsApp, в който си комуникира със своя инженер и преди всяка отсечка ние получаваме точни инструкции какво трябва да направим по колата преди старта. Например, какво трябва да променим по амортисьорите или какво да е налягането на гумите. Ръководим се от плана на отбора, няма място за импровизации.

“На теория, можем да използваме различни налягания, но в световния шампионат правиш това, което ти каже тимът. Този път налягането на гумите просто не беше подходящо за външната температура и условията, въпреки че миналата година използвахме същата стратегия и същите налягания.”

Защо Лапи се извини на Фурмо след финала на рали "Швеция"?
Защо Лапи се извини на Фурмо след финала на рали "Швеция"?

Въпреки че спука три гуми за две отсечки в петък Сескс стигна до сервизната зона, където тимът обяви, че Мартинс отпада от ралито, а той искаше да продължи.

“Не мога да коментирам напълно какво точно се случи, но е факт, че имахме технически проблеми”, обясни сега Сескс, който този сезон кара с ограничена програма за М-Спорт в WRC.

Голямата звезда на Шкода май няма да се бори за титлата в WRC2
Голямата звезда на Шкода май няма да се бори за титлата в WRC2
Снимки: Imago

