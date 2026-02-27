Не резултатите ще са определящи за бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен отново засегна темата за своето бъдеще във Формула 1 по време на интервю за Viaplay и подчерта, че не резултатите ще са определящи за това колко още той ще кара в световния шампионат.

Както е известно нидерландецът не един и два пъти е казвал, че не възнамерява да се състезава във Формула 1 толкова дълго, колкото го правят Фернандо Алонсо и Люис Хамилтън. Неговият настоящ договор с Ред Бул е до края на 2028 година и е напълно възможно той да бъде неговият последен контракт в световния шампионат.

А сега Верстапен каза, че определящ факт за неговото решение дали да продължи във Формула 1 ще бъде това дали той се забавлява в колите, или не. Той беше много критичен към новите коли, които според него са „Формула Е на стероиди“ и не са му много забавни, но се надява това да се промени в състезателни условия.

„В момента не винаги е най-добре да се кара на лимита, така че трябва да се адаптираме. Това не е проблем. Ще се адаптираш, разбира се, ако си умен и премислиш добре нещата. Дали това е най-забавното? Не, не е.



„Резултатите нямат нищо общо. В крайна сметка трябва да е забавно. Дори и да си най-добрият от всички, тук няма значение дали говорим за състезания, ти трябва да се наслаждаваш. Ако не се наслаждаваш на работата си, нещата няма да са добре дълго. Мисля, че това важи за всеки. Няма да е приятно, ако не харесваш работата, която вършиш.



„Надявам се да остана във Формула 1 дълго, разбира се. Но това винаги е трудно да се прецени. Винаги е трудно да се прецени, включително къде ще сме ние в класирането. Надявам се да не е много зле, но на някои писти ще е по-добре, отколкото на други. Надявам се за всички нас да бъде по-приятно в неделните дни“, каза Верстапен.

Снимки: Gettyimages