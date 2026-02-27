Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Не резултатите ще са определящи за бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1

Не резултатите ще са определящи за бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1

  • 27 фев 2026 | 05:20
  • 76
  • 0

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен отново засегна темата за своето бъдеще във Формула 1 по време на интервю за Viaplay и подчерта, че не резултатите ще са определящи за това колко още той ще кара в световния шампионат.

Както е известно нидерландецът не един и два пъти е казвал, че не възнамерява да се състезава във Формула 1 толкова дълго, колкото го правят Фернандо Алонсо и Люис Хамилтън. Неговият настоящ договор с Ред Бул е до края на 2028 година и е напълно възможно той да бъде неговият последен контракт в световния шампионат.

Бърни: Новите правила не помагат на Верстапен, Хамилтън има шанс!
Бърни: Новите правила не помагат на Верстапен, Хамилтън има шанс!

А сега Верстапен каза, че определящ факт за неговото решение дали да продължи във Формула 1 ще бъде това дали той се забавлява в колите, или не. Той беше много критичен към новите коли, които според него са „Формула Е на стероиди“ и не са му много забавни, но се надява това да се промени в състезателни условия.

Макс Верстапен с остра критика към новите коли във Формула 1
Макс Верстапен с остра критика към новите коли във Формула 1

„В момента не винаги е най-добре да се кара на лимита, така че трябва да се адаптираме. Това не е проблем. Ще се адаптираш, разбира се, ако си умен и премислиш добре нещата. Дали това е най-забавното? Не, не е.

„Резултатите нямат нищо общо. В крайна сметка трябва да е забавно. Дори и да си най-добрият от всички, тук няма значение дали говорим за състезания, ти трябва да се наслаждаваш. Ако не се наслаждаваш на работата си, нещата няма да са добре дълго. Мисля, че това важи за всеки. Няма да е приятно, ако не харесваш работата, която вършиш.

„Надявам се да остана във Формула 1 дълго, разбира се. Но това винаги е трудно да се прецени. Винаги е трудно да се прецени, включително къде ще сме ние в класирането. Надявам се да не е много зле, но на някои писти ще е по-добре, отколкото на други. Надявам се за всички нас да бъде по-приятно в неделните дни“, каза Верстапен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Общо 5 зони за използване на активната аеродинамика в Австралия

Общо 5 зони за използване на активната аеродинамика в Австралия

  • 26 фев 2026 | 16:26
  • 1468
  • 0
Шумахер: Хонда подцени новите правила

Шумахер: Хонда подцени новите правила

  • 26 фев 2026 | 15:57
  • 8622
  • 1
Арвид Линдблад: Бях на 4, когато реших, че искам да карам във Формула 1

Арвид Линдблад: Бях на 4, когато реших, че искам да карам във Формула 1

  • 26 фев 2026 | 15:38
  • 653
  • 0
Акоста: Не аз съм най-бързият пилот на КТМ в момента

Акоста: Не аз съм най-бързият пилот на КТМ в момента

  • 26 фев 2026 | 15:04
  • 497
  • 0
Алекс Маркес вече се чувства готов да се бори за титлата в MotoGP

Алекс Маркес вече се чувства готов да се бори за титлата в MotoGP

  • 26 фев 2026 | 14:28
  • 475
  • 0
Маркес стартира сезона с аеродинамиката на Дукати от 2024 година

Маркес стартира сезона с аеродинамиката на Дукати от 2024 година

  • 26 фев 2026 | 14:15
  • 963
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

  • 26 фев 2026 | 21:44
  • 61986
  • 534
Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 00:33
  • 34987
  • 2
Лудогорец отново на българска земя

Лудогорец отново на българска земя

  • 27 фев 2026 | 02:12
  • 2610
  • 5
Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

  • 26 фев 2026 | 22:33
  • 20387
  • 18
Плейофите в ЛК приключиха с нови осем вълнуващи мача

Плейофите в ЛК приключиха с нови осем вълнуващи мача

  • 27 фев 2026 | 00:06
  • 17287
  • 0
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 25005
  • 143