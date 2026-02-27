Популярни
Прогноза: Ферари може да поведе до първия завой от последната редица

  • 27 фев 2026 | 10:02
  • 2508
  • 1

Бившият репортер и водещ на F1 TV Уил Бъкстън похвали отбора на Ферари за иновативното му задно крило и коментира отличните стартове на Люис Хамилтън и Шарл Леклер по време на предсезонните тестове в Бахрейн.

По време на всички тренировъчни стартове в хода на изпитанията пилотите на Скудерията буквално летяха и независимо от това къде стартираха, те почти винаги стигаха първи до първия завой. Според Бъкстън предимството на Черните кончета при потегляне е толкова голямо, че Хамилтън и Леклер спокойно могат да стартира от последната редица и да са начело до първия завой.

„Ще започна с Ферари, защото те са шампионите на тестовете във Формула 1, което не означава абсолютно нищо. Но нека да започнем с чистото темпо. Те бяха най-бързи.

„Тази година правилата се промениха и вече пилотите отварят крилата си на всяка права, което намалява съпротивлението и увеличава скоростта. При всеки отбор задното крило се отваря, но във Ферари не просто го отварят, а го обръщат на 180 градуса.

„Какво прави това? Основната аеродинамика във Формула 1 представлява обърнати наобратно самолетни крила. При самолетите крилата генерират подемна сила и ги издигат в небесата. Крилата във Формула 1 генерират притискане, което увеличава сцеплението.

„Това крило се обръща на 180 градуса и практически става самолетно крило, което генерира подемна сила, а малкото крило под него създава достатъчно притискане, за да задържи гумите на асфалта. Това е много умно и означава, че Ферари лети на правите.

„Видяхме и тренировъчните стартове. Всички други бяха на първите редица, а Люис беше на нещо от сорта на десета редица, дори не беше в Бахрейн, но до първия завой вече беше лидер. Както изглежда в момента, Ферари може да стартира от последната редица и да води до първия завой. Толкова добре изглежда тяхната кола“, обясни Бъкстън в подкаста Up to Speed.

Снимки: Gettyimages

