Прогноза: Ферари може да поведе до първия завой от последната редица

Бившият репортер и водещ на F1 TV Уил Бъкстън похвали отбора на Ферари за иновативното му задно крило и коментира отличните стартове на Люис Хамилтън и Шарл Леклер по време на предсезонните тестове в Бахрейн.

You spin me right round! 😵‍💫



Here's Ferrari's innovative solution to moving the upper flap of the rear wing as part of this season's active aero introduction 👀 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/yY0ZcI1Kph — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

По време на всички тренировъчни стартове в хода на изпитанията пилотите на Скудерията буквално летяха и независимо от това къде стартираха, те почти винаги стигаха първи до първия завой. Според Бъкстън предимството на Черните кончета при потегляне е толкова голямо, че Хамилтън и Леклер спокойно могат да стартира от последната редица и да са начело до първия завой.

„Ще започна с Ферари, защото те са шампионите на тестовете във Формула 1, което не означава абсолютно нищо. Но нека да започнем с чистото темпо. Те бяха най-бързи.



„Тази година правилата се промениха и вече пилотите отварят крилата си на всяка права, което намалява съпротивлението и увеличава скоростта. При всеки отбор задното крило се отваря, но във Ферари не просто го отварят, а го обръщат на 180 градуса.



„Какво прави това? Основната аеродинамика във Формула 1 представлява обърнати наобратно самолетни крила. При самолетите крилата генерират подемна сила и ги издигат в небесата. Крилата във Формула 1 генерират притискане, което увеличава сцеплението.



„Това крило се обръща на 180 градуса и практически става самолетно крило, което генерира подемна сила, а малкото крило под него създава достатъчно притискане, за да задържи гумите на асфалта. Това е много умно и означава, че Ферари лети на правите.



„Видяхме и тренировъчните стартове. Всички други бяха на първите редица, а Люис беше на нещо от сорта на десета редица, дори не беше в Бахрейн, но до първия завой вече беше лидер. Както изглежда в момента, Ферари може да стартира от последната редица и да води до първия завой. Толкова добре изглежда тяхната кола“, обясни Бъкстън в подкаста Up to Speed.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages