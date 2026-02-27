Ландо Норис призна за "странно" чувство след спечелената първа титла

Ландо Норис призна, че се чувства странно преди началото на сезон 2026 във Формула 1, в който той ще защитава първата си световна титла.

Британецът се пребори със съотборника си в Макларън Оскар Пиастри и Макс Верстапен за титлата през 2025 година и съответно сега стартира кампания с мишена на своя гръб. А пред медиите той призна, че все още се чувства странно от факта, че именно той е световният шампион и всички ще се целят в него.

Taking a peek behind the scenes at the drivers' photoshoot 📸👀#F1 pic.twitter.com/wHusaUzRrn — Formula 1 (@F1) February 25, 2026

„Чувството е странно. Също така е и невероятно. Когато го сравните с Люис (Хамилтън), аз дори не мога да го направя, защото той ме води със 7:1. И си мисля, че имам нужда от още шест такива година, за да се изравня с него или от три, за да настигна Макс.



„Надявам се сега да има малко повече уважение към мен, защото хората, които разбират знаят какво се изисква, за да постигна това, което аз постигнах миналата година. Това е хубаво нещо, допълнителен бонус. Не е изискване или нещо, което се изисква, но просто си идва с титлата.



„Не съм говорил с много други пилоти, но говорих с Алекс (Албон) и Джордж (Ръсел), защото играхме падел заедно. Ние влязохме във Формула 1 заедно и сега виждам, че те са още по-гладни за успехи. Особено Джордж, който е фаворит на букмейкърите“, каза Норис.

Снимки: Gettyimages