Компани преди дербито: Отпадането на Борусия бе провал, може да реагират по всякакъв начин

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното гостуване на Борусия (Дортмунд) в дербито от Бундеслигата. Баварците имат комфортна преднина от 8 точки на върха пред “жълто-черните”. Борусия пък преживя тежък удар преди “Дер Класикер”, след като тимът бе разбит с 1:4 от Аталанта и отпадна от Шампионската лига.

„Това е “Класикер”. Има своето значение; в моменти на топ мачове, трябва да го направим възможно най-голям. Мисля, че това е добре. Важно е за Бундеслигата да имаме топ мач утре – и двата отбора не трябва да се страхуват. Искам да кажем, че искаме да победим Дортмунд. И Дортмунд трябва да мисли по подобен начин; това го прави толкова важно, така трябва да бъде.

Vincent Kompany on tomorrow's game: "It's a Klassiker. It has its importance; in the moments of top matches, we should make it as big as it is. I think that's good. It's important for the Bundesliga that we have a top match tomorrow – both teams shouldn't be afraid. I us to say… pic.twitter.com/sxXItODCNg — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 27, 2026

Отпадането на Борусия (от Шампионската лига) бе провал за тях. Никога не можеш да знаеш как ще реагират на това. Психически винаги има ефект; може да се развие по всякакъв начин. Това, което можем да контролираме, е как ще започнем мача. Имахме здравословна енергия в тренировъчния процес, което много харесвам; имахме много добра седмица. Направихме всичко както трябва в тренировките – сега искаме да продължим така и в мача утре”, започна Компани.

Треньорът на Байерн продължи с очакванията си за мача: “Очаквам Дортмунд да окаже натиск и да държи играта отворена с много енергия – те са способни на това, имат способността наистина да натискат. Но дали това ще реши мача утре, не знам. От наша гледна точка нещата са по-ясни: определено ще дадем всичко от себе си, мога да кажа това още сега. Всичко останало зависи от противника. Дали ще се отдръпнат в защита или ще се насочат напред – знаем какви ще бъдат нашите приоритети. Играем срещу топ отбор, няма да ни е лесно”.

Kompany on Dortmund's CL exit: It was a setback. You can never know how they will react to that. Mentally, it always has an effect; it can go either way. What we can control is how we start the game. We had healthy energy in training, which I love; we had a very good week. We did… pic.twitter.com/hJTRc4cmjY — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 27, 2026

Белгийският наставник продължи с новините около отбора на Байерн: “Нещата изглеждат добре за Мануел Нойер. Мислехме, че ще отсъства по-дълго. Може би ще тренира с нас днес. После ще видим. Искам да говоря с него отново. В противен случай, Йонас Урбиг ще играе. Той се справи добре.

Конрад Лаймер тренира цяла седмица. Фонзи (б.ред. - Алфонсо Дейвис) бяга, той също се справя добре и ще е на линия за важния март месец. Ще видим следващата седмица. Нещата изглеждат добре с останалите, ще имам среща с медицинския щаб след пресконференцията”.

Kompany on whether Manuel Neuer is available: "Things are looking good for Manu. We thought he'd be out for longer. He might train with us today. Then we'll have to see. I want to talk to him again. Otherwise, Jonas Urbig will play. He did well." pic.twitter.com/u4VIpoQf6t — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 27, 2026

Относно предстоящия жребий в Шампионската лига, който ще изправи Байерн срещу Леверкузен или Аталанта, Компани бе лаконичен: “Аз съм най-лошият възможен човек, който да бъде питан подобен въпрос. Абсолютно не ме интересува. Ще атакуваме с пълна сила, каквото и да е. Това важи за този кръг и, надявам се, за следващите. Винаги съм бил такъв. В момента ме интересува само Дортмунд”.

Снимки: Imago