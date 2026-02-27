Компани преди дербито: Отпадането на Борусия бе провал, може да реагират по всякакъв начин

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното гостуване на Борусия (Дортмунд) в дербито от Бундеслигата. Баварците имат комфортна преднина от 8 точки на върха пред “жълто-черните”. Борусия пък преживя тежък удар преди “Дер Класикер”, след като тимът бе разбит с 1:4 от Аталанта и отпадна от Шампионската лига.
„Това е “Класикер”. Има своето значение; в моменти на топ мачове, трябва да го направим възможно най-голям. Мисля, че това е добре. Важно е за Бундеслигата да имаме топ мач утре – и двата отбора не трябва да се страхуват. Искам да кажем, че искаме да победим Дортмунд. И Дортмунд трябва да мисли по подобен начин; това го прави толкова важно, така трябва да бъде.
Отпадането на Борусия (от Шампионската лига) бе провал за тях. Никога не можеш да знаеш как ще реагират на това. Психически винаги има ефект; може да се развие по всякакъв начин. Това, което можем да контролираме, е как ще започнем мача. Имахме здравословна енергия в тренировъчния процес, което много харесвам; имахме много добра седмица. Направихме всичко както трябва в тренировките – сега искаме да продължим така и в мача утре”, започна Компани.
Треньорът на Байерн продължи с очакванията си за мача: “Очаквам Дортмунд да окаже натиск и да държи играта отворена с много енергия – те са способни на това, имат способността наистина да натискат. Но дали това ще реши мача утре, не знам. От наша гледна точка нещата са по-ясни: определено ще дадем всичко от себе си, мога да кажа това още сега. Всичко останало зависи от противника. Дали ще се отдръпнат в защита или ще се насочат напред – знаем какви ще бъдат нашите приоритети. Играем срещу топ отбор, няма да ни е лесно”.
Белгийският наставник продължи с новините около отбора на Байерн: “Нещата изглеждат добре за Мануел Нойер. Мислехме, че ще отсъства по-дълго. Може би ще тренира с нас днес. После ще видим. Искам да говоря с него отново. В противен случай, Йонас Урбиг ще играе. Той се справи добре.
Конрад Лаймер тренира цяла седмица. Фонзи (б.ред. - Алфонсо Дейвис) бяга, той също се справя добре и ще е на линия за важния март месец. Ще видим следващата седмица. Нещата изглеждат добре с останалите, ще имам среща с медицинския щаб след пресконференцията”.
Относно предстоящия жребий в Шампионската лига, който ще изправи Байерн срещу Леверкузен или Аталанта, Компани бе лаконичен: “Аз съм най-лошият възможен човек, който да бъде питан подобен въпрос. Абсолютно не ме интересува. Ще атакуваме с пълна сила, каквото и да е. Това важи за този кръг и, надявам се, за следващите. Винаги съм бил такъв. В момента ме интересува само Дортмунд”.
Снимки: Imago