Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Официално: Още един мач от Евролигата в "Арена София"

Официално: Още един мач от Евролигата в "Арена София"

  • 27 фев 2026 | 14:02
  • 1841
  • 0
Официално: Още един мач от Евролигата в "Арена София"

Евролигата обяви три промени на домакинства в свои мачове след препоръка от местните власти. Двубоят от 36-ия кръг между Апоел Тел Авив и Фенербахче на 7 април ще се проведе в "АренаСофия". Припомняме, че израелският тим вече игра голяма част от домакинските си мачове в редовния сезон на турнира на българска земя.

Макаби Тел Авив пък ще изиграе две срещи в зала "Александър Николич" в Белград, където и по-рано през сезона приемаше гостуващите си съперници. В сръбската столица Макаби ще се изправи срещу Фенербахче и Анадолу Ефес.

Ето и пълното съобщение:

"Мачът от 33-ия кръг на редовния сезон на Евролигата между Макаби Тел Авив и Фенербахче ще се проведе в зала "Александър Николич" в Белград, Сърбия. Срещата ще се състои във вторник, 24 март.

Мачът от 35-ия кръг на редовния сезон на Евролигата между Макаби Тел Авив и Анадолу Ефес ще се проведе в зала "Александър Николич" в Белград, Сърбия. Срещата ще се състои в четвъртък, 2 април, вместо в сряда, 1 април, както беше първоначално планирано.

Мачът от 36-ия кръг на редовния сезон на Евролигата между Апоел Тел Авив и Фенербахче ще се проведе в "Арена София", България. Срещата ще се състои във вторник, 7 април.

Тези решения са взети, като са взети предвид препоръките на местните власти".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Шест мача сложиха край на още един кръг от Евролигата

Шест мача сложиха край на още един кръг от Евролигата

  • 26 фев 2026 | 23:42
  • 2977
  • 0
Ховентут обяви трансфера на Джабари Паркър

Ховентут обяви трансфера на Джабари Паркър

  • 26 фев 2026 | 16:38
  • 779
  • 0
Барцокас посочи кога ще видим отново в игра Везенков

Барцокас посочи кога ще видим отново в игра Везенков

  • 26 фев 2026 | 11:52
  • 11339
  • 10
Доминация на домакините на старта на 29-ия кръг в Евролигата

Доминация на домакините на старта на 29-ия кръг в Евролигата

  • 25 фев 2026 | 23:26
  • 5057
  • 1
Цървена звезда се подсилва с 22-годишен сърбин

Цървена звезда се подсилва с 22-годишен сърбин

  • 25 фев 2026 | 17:20
  • 858
  • 0
Ужасни проблеми в Олимпиакос преди гостуването на Жалгирис

Ужасни проблеми в Олимпиакос преди гостуването на Жалгирис

  • 24 фев 2026 | 16:19
  • 1323
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 11568
  • 24
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 26430
  • 43
Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

  • 27 фев 2026 | 13:56
  • 4698
  • 2
11-те на Монтана и Ботев (Пд)

11-те на Монтана и Ботев (Пд)

  • 27 фев 2026 | 14:05
  • 1394
  • 1
България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

  • 27 фев 2026 | 10:40
  • 7877
  • 6