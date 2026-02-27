Официално: Още един мач от Евролигата в "Арена София"

Евролигата обяви три промени на домакинства в свои мачове след препоръка от местните власти. Двубоят от 36-ия кръг между Апоел Тел Авив и Фенербахче на 7 април ще се проведе в "АренаСофия". Припомняме, че израелският тим вече игра голяма част от домакинските си мачове в редовния сезон на турнира на българска земя.

Макаби Тел Авив пък ще изиграе две срещи в зала "Александър Николич" в Белград, където и по-рано през сезона приемаше гостуващите си съперници. В сръбската столица Макаби ще се изправи срещу Фенербахче и Анадолу Ефес.

Ето и пълното съобщение:

"Мачът от 33-ия кръг на редовния сезон на Евролигата между Макаби Тел Авив и Фенербахче ще се проведе в зала "Александър Николич" в Белград, Сърбия. Срещата ще се състои във вторник, 24 март.

Мачът от 35-ия кръг на редовния сезон на Евролигата между Макаби Тел Авив и Анадолу Ефес ще се проведе в зала "Александър Николич" в Белград, Сърбия. Срещата ще се състои в четвъртък, 2 април, вместо в сряда, 1 април, както беше първоначално планирано.

Мачът от 36-ия кръг на редовния сезон на Евролигата между Апоел Тел Авив и Фенербахче ще се проведе в "Арена София", България. Срещата ще се състои във вторник, 7 април.

Тези решения са взети, като са взети предвид препоръките на местните власти".

