Байер и Байерн кръстосват шпаги за Купата

Жребият отреди шампионът на Германия Байерн (Мюнхен) да гостува на Байер (Леверкузен) в полуфиналите в турнира за Купата на Германия.

За последно двата тима се срещнаха в тази надпревара във финала през сезон 2019/20, когато баварците победиха с 4:2. Това стана и последният трофей на германските хегоми от втория по значение турнир в страната. Байер пък спечели трофея през сезон 2023/24, което му се случи едва за втори път в историята.

Unser Gegner für das 𝐃𝐅𝐁-𝐏𝐨𝐤𝐚𝐥-𝐇𝐚𝐥𝐛𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 ist Bayer 04 Leverkusen! 🏆👊



Was sagt ihr zum Los? 🤔 pic.twitter.com/3JwfTWOt4U — FC Bayern München (@FCBayern) February 22, 2026

Носителят трофея Щутгарт ще срещне съставът на Фрайбург, който ще трябва да гостува на "Некерщадион".

Полуфиналите за Купата на Германия ще се играят на 21-ви и 22-ри април. Победителят ще бъде определен в една среща. Финалът е на 23-ти май на Олимпийския стадион в Берлин.