  Дер Класикер: Борусия Дортмунд – Байерн Мюнхен и фен игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 26 фев 2026 | 12:34
Дер Класикер: Борусия Дортмунд – Байерн Мюнхен и фен игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Борусия Дортмунд приема Байерн Мюнхен на 28 февруари от 19:30 часа на легендарния "Вестфаленщадион" в Дортмунд в мач от 24-ия кръг на Бундеслигата. Сблъсъкът носи името "Дер Класикер" – едно от най-великите съперничества в световния футбол, и идва в момент, в който баварците водят класирането с осем точки аванс пред "жълто-черните".

Баварците влизат в мача в блестяща форма, Хари Кейн e с 28 гола в Бундеслигата, а Байерн са отбелязали поне по едно попадение в абсолютно всеки мач от шампионата. Дортмунд, от своя страна, е на второ място след само една загуба за целия сезон и ще се опита да съкрати дистанцията до лидера – победа за тях би означавала само пет точки изоставане.

Последният директен сблъсък, игран през октомври 2025 г. в Мюнхен, завърши с победа 2:1 за Байерн, но баварците нямаха успех в предишните три дербита. Мачът на "Вестфаленщадион" може да предреши съдбата на шампионатата титла.

Пуснахме фен предизвикателство за Борусия Дортмунд – Байерн Мюнхен с награда 65-инчов 4K Ultra HD телевизор – включи се в безплатната игра и тествай усета си за "Дер Класикер". Участието отнема само няколко минути, а в платформата ще откриеш и още игри с различни награди и предизвикателства.

