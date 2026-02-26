Популярни
  2. Ювентус
  3. Шеф на Ювентус: Поредно съдийско разочарование, как така ни пратиха рефер с едва 10 мача в ШЛ?

Шеф на Ювентус: Поредно съдийско разочарование, как така ни пратиха рефер с едва 10 мача в ШЛ?

  • 26 фев 2026 | 23:40
  • 937
  • 0
Шеф на Ювентус: Поредно съдийско разочарование, как така ни пратиха рефер с едва 10 мача в ШЛ?

Изпълнителният директор на Ювентус Дамиен Комоли изрази разочарованието си от съдийството на Жоао Пинейро при победата с 3:2 над Галатасарай след продължения, която изхвърли торинския гранд от плейофите на Шампионската лига. Неговите претенции са свързани с червения картон на защитника Лойд Кели в началото на второто полувреме.

От УЕФА обясниха червения картон за защитник на Ювентус
От УЕФА обясниха червения картон за защитник на Ювентус

“Все още не съм преглътнал отпадането и мисля, че ще ми отнеме години, за да го преодолея. Не искам да си изпрося наказание от УЕФА, каквото получих от Италианската футболна федерация след случилото се срещу Интер. Въпреки това имаше поредно много разочароващо съдийско решение. Не разбирам как на мач от подобен мащаб пратиха рефер с едва 10 наряда в Шампионската лига в цялата си кариера. Пореден невероятно разочароващ червен картон, който е несъществуващ. Така се оказа, че сме аут от ШЛ. От този мач ще ме боли много, много години без съмнение. Един отделен мач не бива да променя начина ни на мислене. Използваме данни, защото те ни помагат да взимаме разумни решения в невероятно емоционална и неразумна среда. Винаги казвам на хората, че ни плащат да предизвикваме емоции, както и да нямаме такива, когато взимаме решения”, коментира Комоли по време на футболно събитие, организирано от Financial Times.

Той също така беше запитан какво му трябва на Ювентус, за да се върне към триумфите. “Ако трябва да отговоря днес, бих казал последователност. Важно е да задържим същия треньор и да продължим същата стратегия със същия стил на игра. Този клуб е имал шест-седем-осем различни треньори за две-три години. Тимът намира своята идентичност при Лучано Спалети. Последователност в състава, стила и играчите, които показват своите качества - вероятно от това се нуждаем, ако искаме да имаме успехи”, отговори клубният шеф.

Освен това Комоли увери, че собственикът Джон Елкан няма да продаде Ювентус и разкри какво го държи буден нощем. “Джон е много красноречив, че никога няма да продаде клуба. Той беше в съблекалнята сряда вечер, за да благодари лично на футболистите и треньора. Той е невероятно отдаден финансово, емоционално и стратегически. Това, което ме държи буден, са тези 575 милиона фенове и 200 милиона последователи в световен мащаб. Лягам си, сънувам и ставам с мисълта за Ювентус. Отговорността да направя нещата по правилния начин е огромна. Искам да направя всичко перфектно и всеки ден да издигам клуба нагоре”, добави той.

Снимки: Imago

