Шеф на Ювентус: Поредно съдийско разочарование, как така ни пратиха рефер с едва 10 мача в ШЛ?

Изпълнителният директор на Ювентус Дамиен Комоли изрази разочарованието си от съдийството на Жоао Пинейро при победата с 3:2 над Галатасарай след продължения, която изхвърли торинския гранд от плейофите на Шампионската лига. Неговите претенции са свързани с червения картон на защитника Лойд Кели в началото на второто полувреме.

От УЕФА обясниха червения картон за защитник на Ювентус

“Все още не съм преглътнал отпадането и мисля, че ще ми отнеме години, за да го преодолея. Не искам да си изпрося наказание от УЕФА, каквото получих от Италианската футболна федерация след случилото се срещу Интер. Въпреки това имаше поредно много разочароващо съдийско решение. Не разбирам как на мач от подобен мащаб пратиха рефер с едва 10 наряда в Шампионската лига в цялата си кариера. Пореден невероятно разочароващ червен картон, който е несъществуващ. Така се оказа, че сме аут от ШЛ. От този мач ще ме боли много, много години без съмнение. Един отделен мач не бива да променя начина ни на мислене. Използваме данни, защото те ни помагат да взимаме разумни решения в невероятно емоционална и неразумна среда. Винаги казвам на хората, че ни плащат да предизвикваме емоции, както и да нямаме такива, когато взимаме решения”, коментира Комоли по време на футболно събитие, организирано от Financial Times.

🗣️ Damien Comolli: “I still haven't recovered from the match and I think it will take me years to do so. I will try not to get suspended by UEFA as well, given that I am already banned by the Italian Football Federation after what happened against Inter. However, the referee's… pic.twitter.com/pfPImrTsN2 — JuveFC (@juvefcdotcom) February 26, 2026

Той също така беше запитан какво му трябва на Ювентус, за да се върне към триумфите. “Ако трябва да отговоря днес, бих казал последователност. Важно е да задържим същия треньор и да продължим същата стратегия със същия стил на игра. Този клуб е имал шест-седем-осем различни треньори за две-три години. Тимът намира своята идентичност при Лучано Спалети. Последователност в състава, стила и играчите, които показват своите качества - вероятно от това се нуждаем, ако искаме да имаме успехи”, отговори клубният шеф.

🗣️ Damien Comolli: “What do need to do to win again? l'd say continuity. I think it's important that we keep the same coach, that we keep the same strategy, that we keep the same style of play. So l think continuity in our project will be fundamental. I think the team is finding… pic.twitter.com/BDarEhAg7j — JuveFC (@juvefcdotcom) February 26, 2026

Освен това Комоли увери, че собственикът Джон Елкан няма да продаде Ювентус и разкри какво го държи буден нощем. “Джон е много красноречив, че никога няма да продаде клуба. Той беше в съблекалнята сряда вечер, за да благодари лично на футболистите и треньора. Той е невероятно отдаден финансово, емоционално и стратегически. Това, което ме държи буден, са тези 575 милиона фенове и 200 милиона последователи в световен мащаб. Лягам си, сънувам и ставам с мисълта за Ювентус. Отговорността да направя нещата по правилния начин е огромна. Искам да направя всичко перфектно и всеки ден да издигам клуба нагоре”, добави той.

🗣️ Damien Comolli: “What keeps me up at night? Juventus does. We are talking about a club of this magnitude, there's so much we can do, so much we can develop, so much responsibility because of the fan base we have. There are 575 million fans globally.



So l go to sleep thinking… pic.twitter.com/Bzb4aqLHoW — JuveFC (@juvefcdotcom) February 26, 2026

Снимки: Imago