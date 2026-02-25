Ювентус 0:0 Галатасарай, пропуски на Гати и Осимен

Ювентус и Галатасарай играят при резултат 0:0 в мач реванш от плейофа в Шампионска лига. Първата среща в Истанбул се превърна в кошмар за „бианконерите“, които бяха разбити с 5:2, което оставя италианския гранд пред наглед невъзможна мисия за обрат. Въпреки че Тюн Копмайнерс вкара два гола през първото полувреме и Юве водеше с 2:1 на почивката, през втората част настъпи истинска катастрофа и торинци получиха четири безответни гола във вратата си, а причина за това бе и червеният картон, който Хуан Кабал си изкара почти веднага след влизането си на терена.

Настроението в тима на Лучано Спалети е минорно, след като “бианконерите” загубиха и през уикенда вкъщи от Комо и така имат само едно равенство и цели четири загуби в последните си пет мача в три различни турнира. Галатасарай пък също загуби през уикенда в турското първенство, но ще се радва на комфортния си аванс в Торино. Победителят ще има английски съперник на 1/8-финалите в лицето на Ливърпул или Тотнъм.

В историята на директните сблъсъци между Ювентус и Галатасарай има три регистрирани срещи, като балансът е в полза на турския отбор. Галатасарай има две победи, а един мач е завършил наравно. Освен последният успех с 5:2, в предишната среща през декември 2013 г. турският тим също победи Ювентус с 1:0 в Шампионскаta лига, а през октомври същата година двата отбора завършиха наравно 2:2 в Торино.

✍🏻 Gli 1️⃣1️⃣ titolari selezionati da mister Spalletti per la sfida di questa sera contro la squadra turca 📜#JuveGalatasaray #UCL pic.twitter.com/HxGomhSHtV — JuventusFC (@juventusfc) February 25, 2026

„Старата госпожа“ ще бъде без наказаните Хуан Кабал и Андреа Камбиазо, както и без контузените Душан Влахович, Емил Холм и Аркадиуш Милик.

От първата минута започва перлата на тима Кенан Йълдъз, който бе до последно под въпрос. Турчинът ще играе отляво, а в центъра на атаката Джонатан Дейвид заменя Лоис Опенда. Франсиско Консейсао пък ще действа отдясно, като се завръща сред титулярите в сравнение с мача с Комо. В средата на терена ще оперират Тюн Копмайнерс, Мануел Локатели и Кефрен Тюрам. Пиер Калюлю се завръща в защита, а важна е и промяната на вратата, където Матия Перин заменя колебливия напоследък Микеле Ди Грегорио.

Атаката на Галатасарай ще бъде водена от звездата на тима Виктор Осимен. Зад него ще действат Баръш Йълмаз, Габриел Сара и вкаралия два гола в първата среща Ноа Ланг. Добра новина е завръщането на Марио Лемина, който изтърпя наказанието си в първия мач.