  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  Окан Бурук: Не играхме добре, Ювентус ни превъзхождаше дори с 10 човека

Окан Бурук: Не играхме добре, Ювентус ни превъзхождаше дори с 10 човека

  • 26 фев 2026 | 03:27
  • 212
  • 0
Окан Бурук: Не играхме добре, Ювентус ни превъзхождаше дори с 10 човека

Старши треньорът на Галатасарай Окан Бурук сподели, че отборът се е представил под очакванията в реванша от плейофите в Шампионската лига срещу Ювентус. Галатасарай пристигна в Торино с аванс от три гола, но той беше заличен в редовното време, а в продълженията попадения на Виктор Осимен и Баръш Йълмаз класираха турците напред.

“Днес се изправихме срещу един много силен отбор и сме щастливи, че продължаваме напред, макар че със сигурност трябва да играем по-добре”, започна изказването си Окан Бурук.

Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите
Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

“Имахме голяма преднина, но не се представихме по най-добрия възможен начин. За разлика от първия мач, ни беше трудно да контролираме топката”, призна насатвникът на турския гранд.

“Проблемите ни не намаляха след червения картон за домакините. Техните крила направиха много силен мач и ни принудиха да се защитаваме в дълги периоди от двубоя”, отчете Окан Бурук.

Киелини: Трябва да запазим вярата в играчите и треньора
Киелини: Трябва да запазим вярата в играчите и треньора

„На полувремето поисках от моите играчи да покажат повече хладнокръвие, но успяхме да го постигнем само на моменти. От гледна точка на представянето трябваше да се справим много по-добре, но най-важното е, че се класирахме за осминафиналите”, добави насатвникът на Галатасарай.

Следващият съперник на тима от Истанбул ще е Ливърпул или Тотнъм.

Снимки: Gettyimages

