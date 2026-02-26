Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Киелини: Трябва да запазим вярата в играчите и треньора

Киелини: Трябва да запазим вярата в играчите и треньора

  • 26 фев 2026 | 02:59
  • 265
  • 0
Киелини: Трябва да запазим вярата в играчите и треньора

Директорът на Ювентус Джорджо Киелини, застана пред медиите вместо треньора Лучано Спалети след отпадането от Шампионската лига срещу Галатасарай. "Бианконерите" наваксаха пасив от три гола в редовното време, но в продълженията допуснаха два и не успяха да се класират за осминафиналите.

„Лучано не е тук, защото смятам, че е редно тази вечер пред вас да застане директор. Разочаровани сме от резултата, въпреки представянето. В същото време сме много горди от начина, по който играхме", заяви Киелини.

Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите
Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

„Чувството, което трябва да ни води, е, че това е отправна точка за преоткриване на искрата, която ни липсваше, навлизайки в последните седмици от сезона. Ако погледнем периода на Спалети, сбъркахме в един и половина мача, откакто той пристигна. Нямахме особен късмет при някои ситуации, но трябва да продължим напред", отбеляза бившият защитник.

„Червеният картон? Нека просто кажем, че е късмет, че Лойд Кели беше в тази ситуация, а не аз“, коментира Киелини.

„Трябва да запазим вярата в тези играчи и в този треньор. Има процес, който може да включва и няколко негативни резултата, въпреки добрите представяния. Остават 12 мача до края на сезона, в които залогът е голям. Отборът е готов, видяхме го тази вечер, а процесът на израстване продължава дори с няколко грешни стъпки и препятствия по пътя", подчерта легендата на Юве.

„Завършихме основната фаза в Шампионската лига в добра форма, включително с победа като гост на Бодьо/Глимт, а видяхме колко трудно е това. Победихме Бенфика, който затрудни Реал Мадрид. Съжалението е, че можехме да стигнем по-далеч с малко повече концентрация, но сега трябва да се съсредоточим върху мача с Рома този уикенд и оставащите срещи“, завърши Киелини.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Окан Бурук: Не играхме добре, Ювентус ни превъзхождаше дори с 10 човека

Окан Бурук: Не играхме добре, Ювентус ни превъзхождаше дори с 10 човека

  • 26 фев 2026 | 03:27
  • 212
  • 0
Луис Енрике: Не ми харесва да страдаме толкова

Луис Енрике: Не ми харесва да страдаме толкова

  • 26 фев 2026 | 02:44
  • 280
  • 0
Паладино: Този обрат влиза в историята

Паладино: Този обрат влиза в историята

  • 26 фев 2026 | 04:23
  • 321
  • 0
Нико Ковач: Допуснахме твърде много грешки

Нико Ковач: Допуснахме твърде много грешки

  • 26 фев 2026 | 05:31
  • 315
  • 0
Поконьоли: Можем да сме горди с представянето си

Поконьоли: Можем да сме горди с представянето си

  • 26 фев 2026 | 02:12
  • 289
  • 0
Арбелоа: Винисиус трябва да е нашият лидер

Арбелоа: Винисиус трябва да е нашият лидер

  • 26 фев 2026 | 02:00
  • 318
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 31226
  • 71
Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

  • 26 фев 2026 | 00:02
  • 21162
  • 88
Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

  • 26 фев 2026 | 00:39
  • 18168
  • 33
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 19100
  • 78
Карлос Насар: Мечтата ми е да съм 4-кратен олимпийски шампион, а ми пречат

Карлос Насар: Мечтата ми е да съм 4-кратен олимпийски шампион, а ми пречат

  • 25 фев 2026 | 20:35
  • 6792
  • 7
Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 16:22
  • 11282
  • 2