Киелини: Трябва да запазим вярата в играчите и треньора

Директорът на Ювентус Джорджо Киелини, застана пред медиите вместо треньора Лучано Спалети след отпадането от Шампионската лига срещу Галатасарай. "Бианконерите" наваксаха пасив от три гола в редовното време, но в продълженията допуснаха два и не успяха да се класират за осминафиналите.

„Лучано не е тук, защото смятам, че е редно тази вечер пред вас да застане директор. Разочаровани сме от резултата, въпреки представянето. В същото време сме много горди от начина, по който играхме", заяви Киелини.

Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

„Чувството, което трябва да ни води, е, че това е отправна точка за преоткриване на искрата, която ни липсваше, навлизайки в последните седмици от сезона. Ако погледнем периода на Спалети, сбъркахме в един и половина мача, откакто той пристигна. Нямахме особен късмет при някои ситуации, но трябва да продължим напред", отбеляза бившият защитник.

„Червеният картон? Нека просто кажем, че е късмет, че Лойд Кели беше в тази ситуация, а не аз“, коментира Киелини.

„Трябва да запазим вярата в тези играчи и в този треньор. Има процес, който може да включва и няколко негативни резултата, въпреки добрите представяния. Остават 12 мача до края на сезона, в които залогът е голям. Отборът е готов, видяхме го тази вечер, а процесът на израстване продължава дори с няколко грешни стъпки и препятствия по пътя", подчерта легендата на Юве.

„Завършихме основната фаза в Шампионската лига в добра форма, включително с победа като гост на Бодьо/Глимт, а видяхме колко трудно е това. Победихме Бенфика, който затрудни Реал Мадрид. Съжалението е, че можехме да стигнем по-далеч с малко повече концентрация, но сега трябва да се съсредоточим върху мача с Рома този уикенд и оставащите срещи“, завърши Киелини.