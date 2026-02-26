Вердон: Много сме тъжни, защото искахме да продължим напред в турнира

Централният защитник на Лудогорец Оливие Вердон говори след поражението на тима с 0:2 от Ференцварош в срещата реванш от плейофния кръг на Лига Европа.

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

"Днес се опитахме. Имахме своите възможности. Много сме тъжни, защото искахме да продължим напред в турнира. Играхме срещу добър отбор. Ние също се подобряваме, но футболът е за детайлите. Трябва да си вземем уроците и сега да се фокусираме върху първенството.

Понякога имаш добри моменти, а понякога трудни. Важно е да сме силни. Ще направим всичко, за да спечелим титлата. Трябва да спечелим всеки мач до края на сезона", заяви Вердон.

