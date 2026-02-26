Монтана без двама от основните си играчи за двубоя с Ботев (Пд)

Футболистите на Монтана се качиха на лагер във Вършец веднага след днешната тренировка. От курортното градче отборът идва утре на стадион „Огоста“ за домакинската си среща с Ботев (Пловдив). Двубоят е с начален час 15:15.

Акис Вавалис за мача с Ботев (Пд): Аз съм оптимист, особено след това, което видях в мача с Добруджа

Зашитникът Соломон Джеймс и нападателят Иван Коконов не успяха да се възстановят от контузиите, които ги измъчват, и останаха извън групата. Наказан е десният бек Кристофор Ачемпонг. Старши треньорът Акис Вавалис включи сред 20-те юношите на клуба Петър Атанасов и Радослав Славчев.

Групата на Монтана за мача с Ботев (Пловдив):

вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред, Албин Линер;

полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Томас Азеведо, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Филип Ежике, Борис Димитров, Витиньо, Умаро Балде, Петър Андреев.