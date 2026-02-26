Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Монтана без двама от основните си играчи за двубоя с Ботев (Пд)

Монтана без двама от основните си играчи за двубоя с Ботев (Пд)

  • 26 фев 2026 | 18:27
  • 483
  • 0

Футболистите на Монтана се качиха на лагер във Вършец веднага след днешната тренировка. От курортното градче отборът идва утре на стадион „Огоста“ за домакинската си среща с Ботев (Пловдив). Двубоят е с начален час 15:15.

Акис Вавалис за мача с Ботев (Пд): Аз съм оптимист, особено след това, което видях в мача с Добруджа
Акис Вавалис за мача с Ботев (Пд): Аз съм оптимист, особено след това, което видях в мача с Добруджа

Зашитникът Соломон Джеймс и нападателят Иван Коконов не успяха да се възстановят от контузиите, които ги измъчват, и останаха извън групата. Наказан е десният бек Кристофор Ачемпонг. Старши треньорът Акис Вавалис включи сред 20-те юношите на клуба Петър Атанасов и Радослав Славчев.

Групата на Монтана за мача с Ботев (Пловдив):

вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред, Албин Линер;

полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Томас Азеведо, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Филип Ежике, Борис Димитров, Витиньо, Умаро Балде, Петър Андреев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Насрочиха отложените мачове от Югоизточната Трета лига

Насрочиха отложените мачове от Югоизточната Трета лига

  • 26 фев 2026 | 15:36
  • 685
  • 0
Левски продаде близо 7000 билета за мача с Локомотив (София)

Левски продаде близо 7000 билета за мача с Локомотив (София)

  • 26 фев 2026 | 15:35
  • 2739
  • 3
Трансферът на Салидо е исторически за Лудогорец

Трансферът на Салидо е исторически за Лудогорец

  • 26 фев 2026 | 15:09
  • 2113
  • 3
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 14061
  • 83
Георги Иванов в разпален разговор с Караманджуков

Георги Иванов в разпален разговор с Караманджуков

  • 26 фев 2026 | 14:47
  • 1621
  • 3
Созопол привлече таран от Белгия

Созопол привлече таран от Белгия

  • 26 фев 2026 | 13:31
  • 1179
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Ференцварош 0:0 Лудогорец, "орлите" с две промени

Ференцварош 0:0 Лудогорец, "орлите" с две промени

  • 26 фев 2026 | 19:45
  • 5816
  • 39
Лига Европа: играят се първите реванши, падна гол още в началните секунди

Лига Европа: играят се първите реванши, падна гол още в началните секунди

  • 26 фев 2026 | 19:42
  • 7831
  • 0
Започнаха ранните срещи от плейофите на ЛК

Започнаха ранните срещи от плейофите на ЛК

  • 26 фев 2026 | 19:44
  • 2488
  • 0
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 14061
  • 83
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 41741
  • 33
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 49027
  • 32