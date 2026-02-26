Популярни
  2. Славия
  Ратко Достанич определи групата на Славия за двубоя с ЦСКА 1948

  • 26 фев 2026 | 19:03
Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за домакинството на ЦСКА 1948. В нея попадна новото попълнение Дейвид Малембана.

Групата на "белите": Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Диего Фераресо, Лука Иванов, Никола Савич, Максимилиан Лазаров, Лазар Марин, Жордан Варела, Дейвид Малембана, Иван Минчев, Георги Шопов, Илиян Стефанов, Валентин Йотов, Васил Казълджиев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.

