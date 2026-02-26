Ратко Достанич определи групата на Славия за двубоя с ЦСКА 1948

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за домакинството на ЦСКА 1948. В нея попадна новото попълнение Дейвид Малембана.
Групата на "белите": Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Диего Фераресо, Лука Иванов, Никола Савич, Максимилиан Лазаров, Лазар Марин, Жордан Варела, Дейвид Малембана, Иван Минчев, Георги Шопов, Илиян Стефанов, Валентин Йотов, Васил Казълджиев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.