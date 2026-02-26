Фратрия се похвали с ново попълнение

Фратрия обяви още едно ново попълнение в своя състав. Втородивизионният тим привлече в състава си Георги Атанасов. 21-годишното крило пристига от Спортист (Своге) и е юноша на Левски.
Марек успя да измъкне точка от Фратрия
Ето какво пишат от Фратрия:
В „ФРАТРИЯ“ с ново младо попълнение!
Към нашия отбор се присъединява 21-годишният Георги Атанасов – бърз и техничен уингър, готов да се доказва с червено-белия екип.
Георги премина при нас от Спортист Своге и е юноша на школата на Левски – един от най-авторитетните клубове в България.
Младост, амбиция и характер – точно това, от което „ФРАТРИЯ“ има нужда
Добре дошъл в отбора, Георги!
Пожелаваме ти уверена игра, много силни мачове и победи с „ФРАТРИЯ“!