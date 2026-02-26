Популярни
Фратрия се похвали с ново попълнение

  • 26 фев 2026 | 20:25
Фратрия обяви още едно ново попълнение в своя състав. Втородивизионният тим привлече в състава си Георги Атанасов. 21-годишното крило пристига от Спортист (Своге) и е юноша на Левски.

Марек успя да измъкне точка от Фратрия
Марек успя да измъкне точка от Фратрия

Ето какво пишат от Фратрия:

В „ФРАТРИЯ“ с ново младо попълнение!

Към нашия отбор се присъединява 21-годишният Георги Атанасов – бърз и техничен уингър, готов да се доказва с червено-белия екип.

Георги премина при нас от Спортист Своге и е юноша на школата на Левски – един от най-авторитетните клубове в България.

Младост, амбиция и характер – точно това, от което „ФРАТРИЯ“ има нужда

Добре дошъл в отбора, Георги!

Пожелаваме ти уверена игра, много силни мачове и победи с „ФРАТРИЯ“!

