Мартин Георгиев: Адаптирах се бързо в АЕК, няма значение на коя позиция играя

Мартин Георгиев игра за първи път като титуляр при впечатляващата победа на АЕК с 4:0 над Левадиакос и изрази задоволството си от представянето на „жълто-черните“, които имат две точки преднина над Олимпиакос и пет пред 3-ия ПАОК.

Мартин Георгиев титуляр за АЕК при голов рецитал

Младият български бранител говори пред Cosmote TV след впечатляващата победа, като не скри радостта си и поздрави съотборниците си, наричайки представянето на отбора „почти безгрешно“.

„Искам да поздравя отбора и моите съотборници за представянето ни. Беше близо до перфектно спрямо това, което треньорът беше поискал от нас“, каза той в първите си думи в интервюто.

За първия си мач като титуляр българският защитник не скри вълнението си, като подчерта незабавната си адаптация след трансфера през декември от Славия и отличната атмосфера, на която се натъкна. „Чувствах се невероятно. Адаптирах се много бързо и всички момчета ме карат да се чувствам комфортно. Израствам много бързо и се чувствах добре на терена с химията, която съществува в отбора. За мен тези два месеца бяха прекрасни. От първия момент всички ме посрещнаха топло. Техническият екип, съотборниците ми, всички в клуба също ми помагат много“, коментира още 20-годишният бранител.

Попитан за това, че е играл в по-непривична позиция като десен бек, Георгиев ясно заяви, че е готов да предложи всяка позиция, която му бъде поискана. „Истината е, че докато съм на терена, се чувствам добре. Без значение на каква позиция играя, се чувствам невероятно и искам да помогна на отбора“.

За нивото на противника вчера каза: „Те са добър отбор, както можете да видите от класирането. Те са на четвърто място, което е добра позиция в лигата. Но мисля, че „ключът“ ще бъде да се съсредоточим върху себе си.“

Срещата се игра пред празни трибуни и без публика заради наказание на феновете на АЕК, което за него е голям минус. Относно това дали е недостатък за АЕК, че мачът ще се играе при закрити врати: „Да, мисля, че е недостатък, че няма по трибуните. Атмосферата с нашите фенове е... наелектризираща и те са като нашият дванадесети играч. Опитахме се да ги направим щастливи, дори извън стадиона. Винаги даваме максимума от себе си и печелим и за тях.“