  1. Sportal.bg
  2. АЕК
  Мартин Георгиев: Адаптирах се бързо в АЕК, няма значение на коя позиция играя

Мартин Георгиев: Адаптирах се бързо в АЕК, няма значение на коя позиция играя

  • 23 фев 2026 | 14:00
  • 443
  • 0
Мартин Георгиев: Адаптирах се бързо в АЕК, няма значение на коя позиция играя

Мартин Георгиев игра за първи път като титуляр при впечатляващата победа на АЕК с 4:0 над Левадиакос и изрази задоволството си от представянето на „жълто-черните“, които имат две точки преднина над Олимпиакос и пет пред 3-ия ПАОК.

Мартин Георгиев титуляр за АЕК при голов рецитал
Мартин Георгиев титуляр за АЕК при голов рецитал

Младият български бранител говори пред Cosmote TV след впечатляващата победа, като не скри радостта си и поздрави съотборниците си, наричайки представянето на отбора „почти безгрешно“.

„Искам да поздравя отбора и моите съотборници за представянето ни. Беше близо до перфектно спрямо това, което треньорът беше поискал от нас“, каза той в първите си думи в интервюто.

За първия си мач като титуляр българският защитник не скри вълнението си, като подчерта незабавната си адаптация след трансфера през декември от Славия и отличната атмосфера, на която се натъкна. „Чувствах се невероятно. Адаптирах се много бързо и всички момчета ме карат да се чувствам комфортно. Израствам много бързо и се чувствах добре на терена с химията, която съществува в отбора. За мен тези два месеца бяха прекрасни. От първия момент всички ме посрещнаха топло. Техническият екип, съотборниците ми, всички в клуба също ми помагат много“, коментира още 20-годишният бранител.

Попитан за това, че е играл в по-непривична позиция като десен бек, Георгиев ясно заяви, че е готов да предложи всяка позиция, която му бъде поискана. „Истината е, че докато съм на терена, се чувствам добре. Без значение на каква позиция играя, се чувствам невероятно и искам да помогна на отбора“.

За нивото на противника вчера каза: „Те са добър отбор, както можете да видите от класирането. Те са на четвърто място, което е добра позиция в лигата. Но мисля, че „ключът“ ще бъде да се съсредоточим върху себе си.“

Срещата се игра пред празни трибуни и без публика заради наказание на феновете на АЕК, което за него е голям минус. Относно това дали е недостатък за АЕК, че мачът ще се играе при закрити врати: „Да, мисля, че е недостатък, че няма по трибуните. Атмосферата с нашите фенове е... наелектризираща и те са като нашият дванадесети играч. Опитахме се да ги направим щастливи, дори извън стадиона. Винаги даваме максимума от себе си и печелим и за тях.“

