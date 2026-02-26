Популярни
Акоста: Не аз съм най-бързият пилот на КТМ в момента

  • 26 фев 2026 | 15:04
Водещият пилот на КТМ в MotoGP през последните два сезона Педро Акоста заяви, че в момента не той е най-бързият състезател в лагера на австрийците в кралския клас.

Акоста беше най-бързият от четиримата пилоти на КТМ в края на предсезонната подготовка, но смята, че неговият съотборник в заводския тим Брад Биндър е най-бързият пилот с RC16. Южноафриканецът изобщо не блесна по време на тестовете, но в техния край започна да набира скорост.

„Всичко зависи от това колко близко или далеч сте. Точно сега аз се сравнявам с Биндър, защото той има увереност. В момента той е най-бързият пилот на КТМ, а е важно да се гледа най-бързият пилот, дори и по време на тестовете да е трудно да се правят сравнения, защото един пилот прави едно, а друг – друго“, каза Акоста пред медиите преди уикенда за Гран При на Тайланд.

Снимки: Gettyimages

