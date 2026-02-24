Педро Акоста: Тази година ще е много по-различно

Звездата на КТМ Педро Акоста предупреди лидерите в MotoGP, че тази година разпределението на силите в световния шампионат ще е различно.

Испанецът редовно беше в топ 5 по време на последните тестове в Тайланд и не крие надеждите си да е в челото на класирането на старта на сезона.

„Тестовете не минаха зле. Доволен съм от темпото ни, както и от класирането ми: влязох в топ 5, което беше и целта ни – заяви Акоста. – Не съм далеч от лидерите, а в последната следобедна сесия направихме симулация на състезание, която също мина добре.

„Истина е, че Априлия и Дукати изглеждат впечатляващо, но аз съм доволен, че записахме серия от 24-25 обиколки без да износим гумите. Има голяма разлика в сравнение с миналата година и затова съм щастлив.“

В хода на зимните тестове се появиха слухове, че Акоста вече е подписал с Дукати и от началото на 2027 ще смени Пеко Баная в заводския тим на италианците.

Миналата година износването на гумите беше най-сериозният проблем на КТМ, като техният мотоциклет имаше най-висока скорост на правите, но трудно изкарваше дори спринтовите състезания без да се наложи компромис с темпото заради гумите.

През 2025 Акоста завърши най-напред от пилотите, състезаващи се с КТМ – 4-и, като изпревари Баная, който остана пети.

