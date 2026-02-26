Популярни
Марко Бедзеки не бърза да се радва на прогреса на Априлия

  • 26 фев 2026 | 13:56
  • 187
  • 0

Марко Бедзеки завърши предсезонните тестове в MotoGP с най-доброто време, което беше и рекорд на пистата „Бурирам“ в Тайланд, на която този уикенд ще стартира битката за титлата в кралския клас през 2026 година.

Въпреки това италианецът не бърза да се радва за напредъка на Априлия, който беше най-големият спрямо миналогодишния тест в Тайланд. Преди началото на състезателния уикенд той заяви, че очаква пилотите на Дукати отново да са в челото, а той да бъде по-скоро в догонваща позиция, както беше и в по-голямата част от сезон 2025.

„Като цяло съм доволен от моя мотор, разбира се. Но по време на тестовете е трудно да направим ясно сравнение, защото всеки изпълнява различна програма. Никога не знаеш какво правят другите и с какви гуми са.

„Беше хубаво да видим резултатите от тестовете, особено тук в Тайланд, защото се подготвихме добре за уикенда. Но това не е решаващо. Аз не се чувствам като тях. Сигурен съм, че те ще се в челото по време на състезателния уикенд“, каза Бедзеки пред медиите преди началото на уикенда в Тайланд.

Снимки: Gettyimages

