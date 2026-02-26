Джак Дуън е получавал смъртни заплахи преди последното си състезание за Алпин

Джак Дуън разкри, че е получавал смъртни заплахи преди последното си състезание като титулярен пилот на Алпин във Формула 1 в Маями през миналата година.

Австралиецът дебютира в световния шампионат в Гран При на Абу Даби през 2024 година, а това беше официална репетиция преди първия му пълен сезон като титуляр през 2025. Още в началото на 2025 година обаче се появиха спекулации, че Дуън няма да изкара много, тъй като Алпин привлече Франко Колапинто от Уилямс за резерва.

Очакваната смяна се случи няколко дена след Гран При на Маями, която беше шестия уикенд за годината. А сега Дуън, който вече е част от екипа на Хаас, отново в качеството си на резервен състезател, разкри, че е получил смъртни заплахи преди уикенда във Флорида.

Джак Дуън ще бъде резервен пилот на Хаас във Формула 1

„Получих шест или седем мейла, в които им обяснявах, че ако още съм в колата в Маями, крайниците ми ще бъдат отрязани. Бяха доста тежки неща. Не е най-приятният начин да се състезаваш“, разказа Дуън в документалната поредица Drive to Survive, чиято премиера е утре (27 февруари).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages