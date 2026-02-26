Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алекс Маркес вече се чувства готов да се бори за титлата в MotoGP

Алекс Маркес вече се чувства готов да се бори за титлата в MotoGP

  • 26 фев 2026 | 14:28
  • 261
  • 0

Алекс Маркес направи своя голям пробив в челото на класирането в MotoGP през 2025 година, когато спечели общо три победи и завърши втори в крайното класиране за по-големия си брат Марк.

На фона на тези резултати и факта, че сега пилотът на Грезини Дукати ще кара актуален мотор, а не едногодишен такъв, очакванията към него за сезон 2026 са големи. А самият той заяви преди началото на уикенда за Гран При на Тайланд, че сега се чувства много по-готов да се бори за световната титла в кралския клас, отколкото е бил преди година.

Време е за нови гладиаторски битки с марка MotoGP
Време е за нови гладиаторски битки с марка MotoGP

„Да, чувствам се по-подготвен, защото през миналата година стъпката, която направих спрямо сезон 2024 беше доста голяма. Попаднах в доста ситуации, които бяха нови за мен в добрия смисъл.

„Ще бъде много добре, ако успея да повторя годината, която имах, защото тя беше невероятна за мен и за отбора ми. Но винаги искаме още. Нещата са в моите ръце и в тези на отбора ми, така че ние трябва да променим нашия манталитет. Да гледаме състезание за състезание и да се опитаме да извлечем максимума от всяка писта.

„Миналата година нямах опит в борбата за титлата, в борбата с Марк или някои от другите пилоти. Преди сезон 2025 аз ги гледах доста отзад, така че беше малко странно и в един момент от сезона аз започнах да мисля твърде много за шампионата и не извличах максимума от моя мотор.

„И точно тогава започнах да допускам грешките, както стана на „Бърно“, „Балатон Парк“ и всичко това. Ще си взема поуките от тези грешки и се надявам и през тази година да се намирам в подобна ситуация, за да се възползвам от опита, който натрупах.

„Един състезателен уикенд ще ни покаже реално къде се намираме, това важи за всички. Тестовете са едно нещо, но в състезателните уикенд се вижда реалността, защото тогава всеки дава всичко от себе си на пистата. След 3-4 състезания ще видим къде ще сме и за какво ще можем да се борим през сезона“, каза по-малкият от братята Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Арвид Линдблад: Бях на 4, когато реших, че искам да карам във Формула 1

Арвид Линдблад: Бях на 4, когато реших, че искам да карам във Формула 1

  • 26 фев 2026 | 15:38
  • 212
  • 0
Акоста: Не аз съм най-бързият пилот на КТМ в момента

Акоста: Не аз съм най-бързият пилот на КТМ в момента

  • 26 фев 2026 | 15:04
  • 238
  • 0
Маркес стартира сезона с аеродинамиката на Дукати от 2024 година

Маркес стартира сезона с аеродинамиката на Дукати от 2024 година

  • 26 фев 2026 | 14:15
  • 573
  • 0
Марко Бедзеки не бърза да се радва на прогреса на Априлия

Марко Бедзеки не бърза да се радва на прогреса на Априлия

  • 26 фев 2026 | 13:56
  • 412
  • 0
Хорхе Мартин не е напълно здрав преди началото на сезона в MotoGP

Хорхе Мартин не е напълно здрав преди началото на сезона в MotoGP

  • 26 фев 2026 | 13:24
  • 272
  • 0
Джак Дуън е получавал смъртни заплахи преди последното си състезание за Алпин

Джак Дуън е получавал смъртни заплахи преди последното си състезание за Алпин

  • 26 фев 2026 | 12:45
  • 544
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 12565
  • 74
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 3683
  • 28
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 30072
  • 24
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 35468
  • 20
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 10002
  • 12
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
  • 6022
  • 0