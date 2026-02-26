Алекс Маркес вече се чувства готов да се бори за титлата в MotoGP

Алекс Маркес направи своя голям пробив в челото на класирането в MotoGP през 2025 година, когато спечели общо три победи и завърши втори в крайното класиране за по-големия си брат Марк.

На фона на тези резултати и факта, че сега пилотът на Грезини Дукати ще кара актуален мотор, а не едногодишен такъв, очакванията към него за сезон 2026 са големи. А самият той заяви преди началото на уикенда за Гран При на Тайланд, че сега се чувства много по-готов да се бори за световната титла в кралския клас, отколкото е бил преди година.

„Да, чувствам се по-подготвен, защото през миналата година стъпката, която направих спрямо сезон 2024 беше доста голяма. Попаднах в доста ситуации, които бяха нови за мен в добрия смисъл.



„Ще бъде много добре, ако успея да повторя годината, която имах, защото тя беше невероятна за мен и за отбора ми. Но винаги искаме още. Нещата са в моите ръце и в тези на отбора ми, така че ние трябва да променим нашия манталитет. Да гледаме състезание за състезание и да се опитаме да извлечем максимума от всяка писта.



„Миналата година нямах опит в борбата за титлата, в борбата с Марк или някои от другите пилоти. Преди сезон 2025 аз ги гледах доста отзад, така че беше малко странно и в един момент от сезона аз започнах да мисля твърде много за шампионата и не извличах максимума от моя мотор.



„И точно тогава започнах да допускам грешките, както стана на „Бърно“, „Балатон Парк“ и всичко това. Ще си взема поуките от тези грешки и се надявам и през тази година да се намирам в подобна ситуация, за да се възползвам от опита, който натрупах.



„Един състезателен уикенд ще ни покаже реално къде се намираме, това важи за всички. Тестовете са едно нещо, но в състезателните уикенд се вижда реалността, защото тогава всеки дава всичко от себе си на пистата. След 3-4 състезания ще видим къде ще сме и за какво ще можем да се борим през сезона“, каза по-малкият от братята Маркес.

