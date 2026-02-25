Време е за нови гладиаторски битки с марка MotoGP

След една заслужена тримесечна зимна почивка гладиаторите от MotoGP са готови отново да застанат на стартовата решетка в преследването на най-голямата награда – световната титла в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм.

Точно както беше през 2025 година, и през 2026 борбата за короната ще стартира с Гран При на Тайланд и ще завърши с Гран При на Валенсия в средата на ноември след общо 22 кръга. Единствената промяна в календара през този сезон е свързана с втория кръг, който няма да се проведе в Аржентина, а в Бразилия, която ще приеме първия си старт в MotoGP от 2004 година насам на пистата в Гаяна.

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Сезон 2026 в MotoGP ще бъде един вид преходен и не се очакват големи промени в разпределението на силите между отделните марки. Причината за това е фактът, че догодина в кралския клас ще бъдат въведени новите технически правила и производителите рано-рано ще се фокусират изцяло върху тях и съответно ще спрат развитието на сегашните си машини.

Предвид тези прогнози надали ще видим завръщането на японските марки Хонда и Ямаха в челото на колоната, което отново се очаква да бъде доминирано от европейските производители Априлия, Дукати и донякъде КТМ. На база предсезонните тестове Априлия и Дукати трябва да имат предимство, КТМ и Хонда да са зад тях, а Ямаха в дъното на подреждането.

Марко Бедзеки с рекорд на пистата в последния ден от тестовете

Големият фаворит за титлата и през тази година е Марк Маркес, който през сезон 2025 спечели по доминантен начин своята седма корона в кралския клас в дебют си като заводски пилот на Дукати. Очаква се негови основни конкуренти да бъдат брат му Алекс, съотборникът му Франческо Баная и завършилият сезон 2025 с две поредни победи заводски пилот на Априлия Марко Бедзеки.

Снимки: Sportal.bg