Арвид Линдблад: Бях на 4, когато реших, че искам да карам във Формула 1

Арвид Линдблад е единственият новобранец във Формула 1 през 2026 година, а преди началото на дебютната си кампанията в световния шампионат пилотът на Рейсинг Булс се върна към момента, в който е разбрал, че мечтата му ще се сбъдне.

Британецът е научил това е Катар в края на миналата година и е споделил този специален момент със своя баща, който го е запалил по моторните спортове още като малък. Линдблад също така разкри, че първоначално той се е занимавал с мотокрос преди да се насочи към автомобилизма.

Арвид Линдблад на уроци при шампиона във Формула Е

„Откакто станах пилот във Формула 1, най-хубавото нещо беше самото ставане. Това е нещо, което правех от много време с баща ми. Научих в Катар, когато бях с него, така че това беше един наистина специален момент, който двамата споделихме.



„За съжаление баща ми и дядо ми дълго време нямаха възможност да се занимават с мотокрос, но ми придадоха страстта. Когато бях на три баща ми ми взе кросов мотор. Това не продължи много дълго, защото на майка ми ѝ дойде малко вповече да вижда тригодишен на кросов мотор. Така че това умря бързо.



„Но след това, когато вече бях на пет, аз отидох за първи път на картинг и веднага се влюбих. Бих казал, че повратният момент, който си спомням ясно, беше когато бях на четири. Баща ми си седеше на дивана и беше пуснал Формула 1 и аз отидох и седнах до него да гледаме състезанието и започнах да го разпитвам дали е възможно да стигна до там и как това може да стане. Това беше моментът, в който видях колите и си казах, че искам да съм там някой ден. Така стартира моят път“, разказа Линдблад пред BBC.

