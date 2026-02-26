Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Арвид Линдблад: Бях на 4, когато реших, че искам да карам във Формула 1

Арвид Линдблад: Бях на 4, когато реших, че искам да карам във Формула 1

  • 26 фев 2026 | 15:38
  • 219
  • 0

Арвид Линдблад е единственият новобранец във Формула 1 през 2026 година, а преди началото на дебютната си кампанията в световния шампионат пилотът на Рейсинг Булс се върна към момента, в който е разбрал, че мечтата му ще се сбъдне.

Британецът е научил това е Катар в края на миналата година и е споделил този специален момент със своя баща, който го е запалил по моторните спортове още като малък. Линдблад също така разкри, че първоначално той се е занимавал с мотокрос преди да се насочи към автомобилизма.

Арвид Линдблад на уроци при шампиона във Формула Е
Арвид Линдблад на уроци при шампиона във Формула Е

„Откакто станах пилот във Формула 1, най-хубавото нещо беше самото ставане. Това е нещо, което правех от много време с баща ми. Научих в Катар, когато бях с него, така че това беше един наистина специален момент, който двамата споделихме.

„За съжаление баща ми и дядо ми дълго време нямаха възможност да се занимават с мотокрос, но ми придадоха страстта. Когато бях на три баща ми ми взе кросов мотор. Това не продължи много дълго, защото на майка ми ѝ дойде малко вповече да вижда тригодишен на кросов мотор. Така че това умря бързо.

„Но след това, когато вече бях на пет, аз отидох за първи път на картинг и веднага се влюбих. Бих казал, че повратният момент, който си спомням ясно, беше когато бях на четири. Баща ми си седеше на дивана и беше пуснал Формула 1 и аз отидох и седнах до него да гледаме състезанието и започнах да го разпитвам дали е възможно да стигна до там и как това може да стане. Това беше моментът, в който видях колите и си казах, че искам да съм там някой ден. Така стартира моят път“, разказа Линдблад пред BBC.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Акоста: Не аз съм най-бързият пилот на КТМ в момента

Акоста: Не аз съм най-бързият пилот на КТМ в момента

  • 26 фев 2026 | 15:04
  • 239
  • 0
Алекс Маркес вече се чувства готов да се бори за титлата в MotoGP

Алекс Маркес вече се чувства готов да се бори за титлата в MotoGP

  • 26 фев 2026 | 14:28
  • 263
  • 0
Маркес стартира сезона с аеродинамиката на Дукати от 2024 година

Маркес стартира сезона с аеродинамиката на Дукати от 2024 година

  • 26 фев 2026 | 14:15
  • 574
  • 0
Марко Бедзеки не бърза да се радва на прогреса на Априлия

Марко Бедзеки не бърза да се радва на прогреса на Априлия

  • 26 фев 2026 | 13:56
  • 413
  • 0
Хорхе Мартин не е напълно здрав преди началото на сезона в MotoGP

Хорхе Мартин не е напълно здрав преди началото на сезона в MotoGP

  • 26 фев 2026 | 13:24
  • 272
  • 0
Джак Дуън е получавал смъртни заплахи преди последното си състезание за Алпин

Джак Дуън е получавал смъртни заплахи преди последното си състезание за Алпин

  • 26 фев 2026 | 12:45
  • 545
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 12608
  • 74
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 3760
  • 30
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 30166
  • 24
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 35577
  • 20
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 10025
  • 12
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
  • 6033
  • 0