Маркес стартира сезона с аеродинамиката на Дукати от 2024 година

Световният шампион Марк Маркес ще стартира сезон 2026 в MotoGP с аеродинамичния пакет на Дукати от 2024 година, което се налага заради състоянието на неговото рамо.

Испанецът пострада сериозно в първата обиколка на миналогодишната Гран При на Индонезия, когато беше съборен от Марко Бедзеки. Впоследствие шампионът трябваше да пропусна финалните четири кръга за сезона, но се върна на пистата по време на предсезонните тестове този месец.

А преди началото на уикенда за Гран При на Тайланд, с който ще стартира новата кампания, Маркес разкри, че заради тази си контузия той е трябвало да се върне към аеродинамичния пакет на Дукати от 2024 година. Причината за това неговото решение е фактът, че с него моторът е доста по-лек за каране, което е по-добре за настоящото физическо състезания на световния шампион.

„В крайна сметка за аеродинамиката трябва да намериш този пакет, който работи най-добре за теб в дадения момент. Факт е, че аз направих една стъпка назад с аеродинамиката, а една от причините за това е фактът, че сега не мога да карам мотора така, както миналата година.



„Аеродинамиката от 2025 беше малко по-тежка за мотора, изискваше повече от физическото състояние. Сега аз се опитвам да адаптирам стила ми на пилотиране към моментното ми състояние. Но това не означава, че моторът не работи добре.



„И двата пакета работят добре, но по различен начин. Една от моите способности е да се адаптирам към това, с което разполагат и от което се нуждая. Така че, за пореден път в моята кариера, аз трябва да адаптирам стила ми на пилотиране към нова ситуация, докато не се почувствам по-добре.



„Вярно е, че този процес на възстановяване направи предсезонната ми подготовка малко по-сложна, защото не можех винаги да съм толкова точен и ясен в моите коментари. Но в тестовете винаги е по-трудно физически, отколкото в състезателните уикенди. Така че очаквам да започна сезона добре“, каза Маркес пред репортерите в Тайланд.

