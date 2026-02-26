Хорхе Мартин не е напълно здрав преди началото на сезона в MotoGP

Световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин заяви пред репортерите преди началото на уикенда за Гран При на Тайланд, че все още не е напълно здрав след изпълнения с контузии сезон 2025 на испанеца.

Мартин пропусна повече от половината състезателни уикенди в кралския клас през миналата година след серия от падания и тежки контузии, които наложиха и доста хирургически намеси. Последните две от тях бяха извършени през декември, след което пилотът на Априлия трябваше да пропусне първия предсезонен тест в Малайзия.

Той се включи във втория тест в Тайланд миналия уикенд, но признава, че все още не е напълно здрав. Все пак испанецът е ентусиазиран и зареден с енергия за новия сезон, който стартира на „Бурирам“ тази седмица.

„Чувствам се много добре, много съм ентусиазиран за новия сезон, наистина го очаквам с нетърпение. Най-накрая аз отново се чувствам в добра форма. Със сигурност все още какво имам да подобрявам с мотора, но аз само се наслаждавам на момента. Усещам, че моторът работи добре.



„Бяхме много постоянни и с добра скорост на теста. Не съм сигурен дали сме фаворити, но се чувствам, че сме силни и готови. Не съм напълно здрав, да го кажем така. Контузиите вече са зараснали, но се нуждая от обиколки с мотора. Трябва да изградя физическа сила с мотора. Със сигурност можеш да тренираш колкото искаш, но тази сила се придобива само с мотор от MotoGP.



„Няма други мотори като тези. Така че смятам, че имам нужда от няколко състезания, за да си върна силата и да започна да карам мотора по-ефикасно. Но всичко идва с времето, просто трябва да действам стъпка по стъпка“, каза Мартинатора, който след това коментира и бъдеще си в кралския клас.



„Все още не знам. Моят личен отбор работи по това. Аз наистина искам да присъствам и да се фокусирам върху Априлия, защото моторът е наистина добър. Ще имаме много възможности да се представим добре, а бъдещето си е бъдеще“, обясни испанецът.

