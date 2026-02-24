Популярни
В Дукати не се притесняват от паданията на Маркес по време на тестовете

Мениджърът на отбора на Дукати в MotoGP Давиде Тардоци заяви, че не се притеснява от трите катастрофи, които световният шампион Марк Маркес направи в хода на двата тестови дни в Тайланд през уикенда.

Маркес падна два пъти в първия ден за подготовка на „Бурирам“ в събота, след което добави още една катастрофа в неделя. Впоследствие той обясни, че това се дължи липсата на концентрация заради физическото му състояние, което все още не е оптимално след контузията, която той получи в Индонезия миналата година.

„Мисля, че Марк не се афектира много, ако пада повече. Това не влияе на неговото представяне. Ние знаем, че той ще бъде един от претендентите за титлата още от първото състезание. Наясно сме, че този, който спечели първото състезание, няма със сигурност да стане шампион. Сезонът е дълъг и трябва да се печелят точки.

„Ние сме доста доволни, защото потвърдихме много неща и компоненти, които първо бяха изпробвани в Малайзия. Така че ние получихме потвърждение за развитието на мотора с тези части. Доволни сме за това. Работихме по аеродинамиката, шасито и новото приспособление за приклякане на задницата. Всичко е потвърдено и ние сме доволни“, каза Тардоци в края на предсезонните тестове.

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP
Снимки: MotoGP

