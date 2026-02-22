Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марко Бедзеки с рекорд на пистата в последния ден от тестовете

Марко Бедзеки с рекорд на пистата в последния ден от тестовете

  • 22 фев 2026 | 15:15
  • 334
  • 0
Марко Бедзеки с рекорд на пистата в последния ден от тестовете

Звездата на Априлия Марко Бедзеки подобри абсолютния рекорд на пистата в Бурирам, за да завърши на първо място в класирането начело в последния ден от предсезонните тестове в MotoGP за 2026 година. Само 20 минути преди края на следобедната сесия, Бедзеки записа впечатляващото време от 1:28.668 минути в бързата си обиколка и свали световния шампион Марк Маркес от първото място.

Усилието на италианеца в последния момент беше с малко над 3 стотни от секундата по-бързо от официалния рекорд (1:28.700), поставен от заводския пилот на Дукати, Франческо Баная, по пътя му към полпозишън за Гран При на Тайланд през 2024 година.

Подписал ли е Баная с Априлия? А Дукати с Акоста?
Подписал ли е Баная с Априлия? А Дукати с Акоста?

Априлия окупира първите две места в заключителните етапи, след като пилотът на Тракхаус Раул Фернандес, се изкачи до втора позиция с време 1:28.765 и с това изпрати Маркес на трето място в крайното подреждане.

Заводският пилот на Дукати, Маркес, доминира през по-голямата част от деня, след като излезе начело с 1:28.836 във втория час. 33-годишният състезател обаче по-късно претърпя падане на завой №3 – третият му инцидент за уикенда – и за кратко посети медицинския център. Не е ясно дали посещението му е пряка последица от катастрофата или от стомашен проблем, който го мъчи през целия уикенд, но той успя да се върне на пистата в последния час.

Братя Маркес окупираха челото в първия тестов ден в Тайланд
Братя Маркес окупираха челото в първия тестов ден в Тайланд

Маркес беше плътно следван от съотборника си Баная, който завърши силната си серия в предсезонните тестове на четвърто място.

Най-бързият от "Сепанг" Алекс Маркес завърши пети с мотора си на Грезини, като испанецът също падна в края на сесията, в иначе продуктивен ден в Бурирам.

Бивш световен шампион не е съгласен с раздялата с „Филип Айлънд“
Бивш световен шампион не е съгласен с раздялата с „Филип Айлънд“

Педро Акоста поведе групата на KTM на шесто място, а дуото на VR46, Франко Морбидели и Фабио ди Джанантонио, завършиха съответно седми и девети, разделени от пилота на Априлия и световен шампион за 2024 Хорхе Мартин. Топ 10 беше оформен от Жоан Мир със заводската машина на Хонда.

Пилотите на Ямаха преживяха още един разочароващ ден в Тайланд, като Джак Милър с най-добрия от моторите M1 с V4 двигател завърши 16-и – на повече от секунда от най-доброто време.

Снимки: Imago

