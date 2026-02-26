Барцокас посочи кога ще видим отново в игра Везенков

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас заяви, че очаква Александър Везенков да бъде готов за следващия мач на отбора, докато завръщането на Никола Милутинов в игра не е сигурно.

Барцокас говори за двамата контузени състезатели след поражението на гръцкия гранд от литовския Жалгирис в Евролигата с 94:99 след две продължения.

Александър Везенков е на десето място в класацията "Спортист на годината 2025"

"Смятам, че Везенков би трябвало да играе в следващия мач. Ще играе в следващия двубой", каза Йоргос Барцокас. "Милутинов е със счупен пръст, така че той има нужда от известно време, знаете. Засега не е сигурен за следващия мач", добави 60-годишният гръцки специалист.

За Олимпиакос предстои домакинство на големия местен съперник Панатинайкос в Евролигата на 6 март.

Заради травмата, която получи във финала за Купата на Гърция срещу Панатинайкос миналия уикенд Александър Везенков не бе на линия за гостуването на Олимпиакос в Литва и се очаква да пропусне и двете предстоящи гостувания на националния тим на България срещу Норвегия и Армения от предварителните квалификации за следващото Европейско първенство.

Нашите излизат срещу норвежците утре, 27 ноември от 21:00 часа, а на 2 март (понеделник) от 18:15 часа, националите ще гостуват на Армения.

Следващият мач на Олимпиакос в Евролигата пък е дербито с Панатинайкос в Пирея на 6 март (петък).

Снимки: Imago