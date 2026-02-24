Популярни
Нов трус в Евролигата: Хезоня напуска Реал заради скандал с треньора?

  • 24 фев 2026 | 15:55
  • 319
  • 0
Нов трус в Евролигата: Хезоня напуска Реал заради скандал с треньора?

Според испанските медии, съществува разрив в отношенията между треньора на Реал Мадрид Серджо Скариоло и баскетболистът на тима Марио Хезоня.

Журналисти от Испания отбелязаха, че е имало напрежение между старши треньора и играча на "кралския клуб" по време на Купата на краля, която приключи през изминалия уикенд. Баскония спечели този турнир за първи път от 2009 година, побеждавайки Реал на големия финал, след което все по-усилено започнаха да се говорят за скандал между двамата споменати участници.

Въпреки че има дългогодишен договор с Реал Мадрид, Хезоня, след като смени агента си, се шушука, че иска да напусне "кралския клуб". Една от причините за това е и отношението му със Скариоло, което той не скри и по време на мача с Баскония.

Като потенциален клуб, в който Хезоня може да премине в края на сезона, се споменава Дубай.

"В петата минута на финала Хезоня отказа да се поздрави със Скариоло и разпери ръце в знак на протест към треньора. Той беше раздразнен, защото го извади от игра, а беше най-добрият реализатор с пет точки за пет минути.", коментира испанският журналист Ернест Масия.

През тази година в Евролигата Хезоня записва средно по 12,6 точки, 3,8 борби и 2,1 асистенции.

Видео: "Още не се връща..." Обрадович се разприказва преди Ефес: Няма крака за това в момента

