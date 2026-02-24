Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Мика Мууринен потвърди раздялата с Партизан

Мика Мууринен потвърди раздялата с Партизан

  • 24 фев 2026 | 16:13
  • 277
  • 0
Мика Мууринен потвърди раздялата с Партизан

Мика Мууринен потвърди напускането си от Партизан, като направи равносметка на първия си професионален сезон и обясни причините за решението си.

Младият баскетболист определи престоя си в Белград като предизвикателно, но ценно учебно преживяване, подчертавайки, че ежедневното съжителство с играчи от високо ниво му е помогнало да разбере какво означава професионален спорт на най-високо ниво.

„Това беше точно това, от което се нуждаех. Исках да усетя професионалния спорт и да се уча под ръководството на добър треньор. Исках също така да го направя в най-трудния баскетболен град в Европа“, заяви той пред Yle Sport, по време на подготовката на националния отбор на Финландия за квалификациите за Световното първенство.

Въпреки ограниченото си игрово време, 18-годишният финландец подчерта, че присъствието му в Партизан е имало значително влияние върху неговото личностно и спортно развитие.

„Партизан беше отлично място за игра. Израснах много като човек за шест месеца. Не получих ролята, на която се надявах в отбора. Въпреки това, всеки ден виждах какво изисква професионализмът. Сега съм по-подготвен за следващите предизвикателства.“

Той призна, че е започнал сериозно да обмисля бъдещето си, когато Желко Обрадович напусна треньорския пост в средата на декември, подчертавайки, че сръбският специалист е бил основна причина за избора му на Партизан.

Мууринен разкри, че опитният треньор го е взел „под крилото си“ от първия ден, напътствайки го в изискванията на професионалния баскетбол. „Наистина се наслаждавах на работата с Желко. Той е най-добрият треньор, който някога съм имал. Изискваше много, но в същото време се грижеше за нас.“ В същото време той призна, че сътрудничеството им е продължило по-малко, отколкото би искал, отбелязвайки, че промените са чести в топ лигите и отборите с високи изисквания.

В края на януари новият треньор на отбора, Жоан Пеняроя, публично разкритикува младока, заявявайки, че той няма правилната нагласа и необходимата тактическа разбиране за най-високо ниво. Мууринен заяви, че отчасти е съгласен с критиката:

„Отчасти съм съгласен с коментарите на треньора. Все още съм млад играч и се опитвам да се подобрявам всеки ден във всички области. Отбор от ниво Евролига беше трудно училище за мен, но точно това беше причината да отида в Партизан.“

Финландският талант уточни, че присъствието му в Белград от самото начало е било с едногодишен хоризонт, тъй като желае да продължи кариерата си в NCAA в САЩ.

„Имахме ясно споразумение с Обрадович. Той знаеше, че ще бъда в Партизан само за една година и след това ще се преместя в Съединените щати. Пенароя очевидно не знаеше за това.“

В заключение, Мууринен подчерта, че сезонът му е дал важни уроци за това как трябва да се адаптира към трудни условия и да дава най-доброто от себе си, дори когато обстоятелствата се променят през годината.

