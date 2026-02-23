Партизан излиза с най-доброто срещу Фенербахче

Популярни
  • 23 фев 2026 | 15:33
  • 290
  • 0
Старши треньорът на Партизан Жоан Пеняроя изрази увереност преди предстоящия двубой от Евролигата срещу Фенербахче, като наблегна на ключов фактор: отборът му най-накрая е в пълен състав.

След седмици, белязани от проблеми със състава, контузии и неочаквани отсъствия, Партизан проведе тренировка с всички свои играчи. За Пеняроя това променя изцяло ситуацията.

Треньорът звучеше уверен преди предизвикателството в Евролигата, подчертавайки, че тимът му отново е в пълен състав със завръщането на Шейк Милтън и Карлик Джоунс.

"Имахме време да се възстановим. Тренирахме с пълен, нормален състав. Особено Карлик Джоунс и Шейк Милтън. Това е нашият отбор. Готови сме да се състезаваме и да изиграем добър мач срещу един от най-добрите отбори в Евролигата", заяви Пеняроя, цитиран от Meridian Sport.

Завръщането на Дилън Осетковски е друг сериозен плюс за отбора. Неговото присъствие подсилва ротацията в подкошието, подобрява пространствата в атака и дава на Партизан още една надеждна опция в ситуации "пик-енд-поп". За Пеняроя обаче най-важното е просто, че той отново е на линия.

"Това е много добра новина за нас", обясни треньорът. "Повтарям, беше много, много, много странна ситуация. За щастие, той пропусна само два мача – срещу Реал Мадрид и Будучност. Дилън е много важен играч за нас", заяви 56-годишният каталунски специалист.

Джоунс се завръща след дълго отсъствие. Гардът тренира на пълни обороти и наставникът потвърди, че е готов да се включи в игра.

"Той тренира нормално през последните две седмици. Готов е да играе. Разбира се, след четири месеца ще му трябва време, за да си върне ритъма, но важното е, че е здрав. Той се представя много добре на тренировки", обясни Пеняроя.

Снимки: Imago

