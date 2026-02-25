Кръг №29 в Евролигата стартира с четири дербита

Кръг №29 от Евролигата стартира днес с четири дербита, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

В 19:45 ч. Фенербахче се изправя срещу Партизан в Истанбул.

От 20:00 часа стартира сблъсъкът между Жалгирис и Олимпиакос в Каунас. За гранда от Пирея участие в срещата няма да вземат Александър Везенков и Никола Милутинов.

В 21:30 часа Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър приема Анадолу Ефес в "Белградска Арена".

В последния мач за деня, отново в 21:30 часа Барселона гостува на Виртус Болоня в Италия.