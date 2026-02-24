Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Ужасни проблеми в Олимпиакос преди гостуването на Жалгирис

  • 24 фев 2026 | 16:19
Ужасни проблеми в Олимпиакос преди гостуването на Жалгирис

Йоргос Барцокас говори преди тежкото гостуване на Олимпиакос на Жалгирис в Каунас утре от 29-ия кръг на Евролигата, като подчерта психологическото натоварване след загубата на Купата и сериозните проблеми с отсъстващи играчи.

Гръцкият треньор призна, че загубата на финала от Панатинайкос (68-79) е повлияла на атмосферата в отбора, като подчерта, че „червено-белите“ не са в най-доброто си психологическо състояние, но трябва незабавно да реагират на предизвикателното европейско изпитание.

Барцокас първо се спря на разочарованието след загубената титла, като ясно заяви, че тежестта на дерби с Панатинайкос винаги оставя силен отпечатък: „Психологически не сме в най-добрата си форма, не играхме добре и загубихме Купата. Разбира се, има тъга в нашия отбор, но животът продължава и следващото ни изпитание е много скоро и много взискателно.“

Същевременно той обясни, че мачовете срещу „вечния“ съперник имат различно въздействие върху психиката: в случай на загуба натоварването е по-голямо, докато победа дава тласък за по-дълъг период от време.

Треньорът на Олимпиакос потвърди, че отборът пътува за Каунас със сериозни отсъствия, тъй като Александър Везенков и Никола Милутинов няма да играят.

За Везенков той заяви: „Не успя да преодолее проблема с гърба си, не е толкова сериозно, но нямаше време за повече възстановяване.“ Относно Милутинов, той подчерта: „Имаше фрактура на ръката и поради специални обстоятелства се опита да играе на финала. Не е добре и трябва да почива няколко дни.“

Въпреки проблемите, Барцокас определи като положителен факта, че отборът веднага се връща в игра: „Добре е, че играем веднага след финала. Жалгирис е труден отбор, особено у дома. Ние имаме отсъстващи, но трябва да бъдем възможно най-добри и да бъдем конкурентоспособни.“

Той се позова и на условията на финала, като отбеляза, че е имало много промени в състава, с отсъствия и проблеми при високите играчи, което е повлияло на сплотеността на отбора. „В мача с Панатинайкос не играхме добре, но се случиха много неща. Дорси отсъстваше, имахме проблем с двамата високи, разменихме се. Чувствам, че сме в добро състояние и това се видя от всички предишни наши мачове.

В заключение, той изрази решимост за продължението на сезона, като подчерта, че Олимпиакос остава на добра позиция в класирането. Той припомни, че отборът е първи в първенството и втори в Евролигата, показвайки, че въпреки разочарованието от Купата, целите за годината остават напълно отворени.

„Не сме отписвали мачове, ще направим всичко възможно, ще се борим във всички мачове, важно е да дадем най-доброто от себе си. Мачовете с Панатинайкос не са като останалите, в случай на загуба натоварването е по-голямо, в случай на победа психологията е добра за по-дълъг период.“

