  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Олимпиакос преклони глава пред Панатинайкос на финала, Везенков се контузи

Олимпиакос преклони глава пред Панатинайкос на финала, Везенков се контузи

  • 21 фев 2026 | 22:23
  • 896
  • 1
Олимпиакос преклони глава пред Панатинайкос на финала, Везенков се контузи

Александър Везенков и Олимпиакос отстъпиха пред големия си съперник Панатинайкос с 68:79 (17:17, 12:28, 22:24, 17:10) във финала на турнира за Купата на Гърция, който се игра в Ираклион. Така Олимпиакос загуби от "зелените" в мача за трофея за втора поредна година и остава с 12 отличия от надпреварата. Панатинайкос, от друга страна, добави 22-а Купа на страната във витрината си.

Александър Везенков завърши с 16 точки, 2 борби и 1 асистенция за 26:22 минути на терена, а през второто полувреме бе заменен, след като изглежда изпитваше дискомфорт в кръста.

Везенков и Олимпиакос на финал за Купата на Гърция
Везенков и Олимпиакос на финал за Купата на Гърция

Двата тима изиграха равностойни начални 10 минути, но през втория период носителят на трофея за 2025 година Панатинайкос се възползва от по-слабата игра на Олимпиакос и натрупа преднина, която достигна 17 точки при 45:28. Никола Милутинов вкара един наказателен удар до края на първото полувреме, което приключи при пасив от 29:45 за "червените" от Пирея.

До този момент Везенков бе реализирал 14 точки, 2 борби и 1 асистенция.

Везенков поведе Олимпиакос към 1/2-финал за Купата на Гърция
Везенков поведе Олимпиакос към 1/2-финал за Купата на Гърция

През третата четвърт Олимпиакос намали изоставането си до 12 точки при 35:47, но малко по-късно авансът на "зелените" достигна 19 точки, а след 30 минути игра Панатинайкос водеше с 69:51. В оставащото време баскетболистите на Олимпиакос така и не успяха да съкратят по-съществено пасива си и да застрашат водачеството на опонента, който контролираше играта и ликува с трофея в края.

Найджъл Хейс-Дейвис беше най-резултатен за успеха на Панатинайкос с 15 точки и 6 борби.

Снимка: olympiacosbc.gr

