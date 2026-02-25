Цървена звезда се подсилва с 22-годишен сърбин

Цървена звезда е на крачка от привличането на 22-годишно сръбско крило. Никола Джуришич изглежда много близо до споразумение с Цървена звезда, според публикация на Meridian Sport.

Както съобщават сръбските медии, 22-годишният играч, след като приключи престоя си в НБА и Атланта, е готов да се присъедини към отбора от Белград, като окончателното развитие се очаква през следващите дни.

Според същия репортаж, президентът на клуба Желко Дърчелич е действал бързо, веднага щом е разбрал, че Джуришич ще напусне САЩ, а бившият играч на Мега Баскет е дал положителен отговор.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages