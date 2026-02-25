Александър Везенков е на десето място в класацията "Спортист на годината 2025"

Александър Везенков зае 10-о място в класацията "Спортист на годината 2025". Той събра 202 точки от анкетата, в която участваха над 100 журналисти. Везенков не присъства на церемонията, излъчвана на живо в Sportal.bg.

Александър Везенков имаше много успешна 2025 година, в която достигна до третото място в Евролигата с клубния си отбор Олимпиакос.

Българското крило бе сред най-добрите в най-престижния баскетболен клубен турнир на Стария континент и бе избран за MVP на плейофите, както и в идеалния първи отбор на Евролигата.

Везенков стана и шампион на Гърция. Той бе избран за най-полезен играч на редовния сезон в гръцкото първенство, както и на Финалите. Везенков стана и топреализатор на пръчката Баскет лига за 2025 година.