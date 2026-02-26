Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Куартараро потвърди, че вече е взел решение за бъдещето си

Куартараро потвърди, че вече е взел решение за бъдещето си

  • 26 фев 2026 | 10:42
  • 998
  • 0

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро потвърди пред медиите преди началото на уикенда за Гран При на Тайланд, с който ще стартира сезон 2026 в кралския клас, че вече е взел решение за своето бъдеще.

Време е за нови гладиаторски битки с марка MotoGP
Време е за нови гладиаторски битки с марка MotoGP

Французинът е един от многото пилоти, чиито договори изтичат в края на годината, а още в преди месец се появи информация, че той е подписал с Хонда. Впоследствие настоящият състезател на Ямаха отрече това, а сега разкри, че вече е взел решение за бъдещето си, но отказа да разкрие какво е то.

Куартараро отрече да е подписвал с Хонда
Куартараро отрече да е подписвал с Хонда

„Мисля, че е хубав мотор – отговори Куартараро, когато беше попитан какво мисли за машината на Хонда. – Не мога да ви кажа много за бъдещето ми. Мога да ви кажа, че решението ми е ясно. То ми помогна ментално, но нищо повече няма да излезе от устата ми за моето бъдеще.“

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов, №5: България заслужава полпозишън

Никола Цолов, №5: България заслужава полпозишън

  • 25 фев 2026 | 20:11
  • 987
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

  • 26 фев 2026 | 09:30
  • 2450
  • 0
Време е за нови гладиаторски битки с марка MotoGP

Време е за нови гладиаторски битки с марка MotoGP

  • 25 фев 2026 | 06:44
  • 4380
  • 0
Култард се притесни за Перес: Ботас е по-добре подготвен

Култард се притесни за Перес: Ботас е по-добре подготвен

  • 24 фев 2026 | 21:57
  • 2498
  • 0
Педро Акоста: Тази година ще е много по-различно

Педро Акоста: Тази година ще е много по-различно

  • 24 фев 2026 | 21:47
  • 1151
  • 0
Нювил записа най-лошия старт на сезона с Rally1 кола

Нювил записа най-лошия старт на сезона с Rally1 кола

  • 24 фев 2026 | 21:19
  • 1251
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 7571
  • 46
Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

  • 26 фев 2026 | 11:30
  • 3823
  • 13
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 14936
  • 11
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 16137
  • 5
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 5116
  • 7
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 22941
  • 12