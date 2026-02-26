Куартараро потвърди, че вече е взел решение за бъдещето си

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро потвърди пред медиите преди началото на уикенда за Гран При на Тайланд, с който ще стартира сезон 2026 в кралския клас, че вече е взел решение за своето бъдеще.

Французинът е един от многото пилоти, чиито договори изтичат в края на годината, а още в преди месец се появи информация, че той е подписал с Хонда. Впоследствие настоящият състезател на Ямаха отрече това, а сега разкри, че вече е взел решение за бъдещето си, но отказа да разкрие какво е то.

„Мисля, че е хубав мотор – отговори Куартараро, когато беше попитан какво мисли за машината на Хонда. – Не мога да ви кажа много за бъдещето ми. Мога да ви кажа, че решението ми е ясно. То ми помогна ментално, но нищо повече няма да излезе от устата ми за моето бъдеще.“

