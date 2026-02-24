Култард се притесни за Перес: Ботас е по-добре подготвен

Бившият пилот от Формула 1 Дейвид Култард изрази своите опасения относно завръщането на Серхио Перес в шампионата, като заяви, че съотборникът му в Кадилак, Валтери Ботас, е „по-добре подготвен“ след като изкара миналата година като резервен пилот на Мерцедес.

Ботас и Перес загубиха титулярните си места в края на сезон 2024. Финландецът се завърна в стария си отбор Мерцедес като резерва, а Перес си взе едногодишна почивка, за да се посвети на семейния живот, но заяви, че ще се върне във Формула 1 само при подходяща възможност.

„Не мисля, че има нещо нередно с двамата пилоти, които привлякоха - коментира Култард в подкаста Up To Speed. - Това не е най-бързата пилотска двойка във Формула 1, съдейки по кариерите им досега, но са надеждни и опитни.

„В Кадилак нямат нужда от новаци, които да чупят колите. Трябва просто да навлязат в ритъм с работата на отбора, новите правила и всичко останало. Така че всъщност смятам, че са направили интелигентен избор.

След това Култард допълни: „Мисля, че Ботас е по-добре подготвен, защото идва с информация от Мерцедес. Той работи с тима през цялата изминала година, на симулатора и така нататък. Малко съм притеснен за Перес, който наистина се наслади на една година почивка. Не се съмнявам в неговата отдаденост, но можеш ли да се върнеш на пълни обороти, след като веднъж си се изключил?“

Във Формула 1 една от основните цели на всеки пилот е да победи съотборника си. По време на престоите си в Мерцедес и Ред Бул, Ботас и Перес изпълняваха поддържаща роля съответно на седемкратния шампион Люис Хамилтън и четирикратния шампион Макс Верстапен. Сега двамата имат възможността да бъдат водещи пилоти, а Култард вярва, че Ботас има по-голям шанс да надделее над Перес.

„Те са достатъчно възрастни, за да бъдат професионалисти извън колата. Знаят, че трябва да работят за общото благо на отбора. Но нека не се заблуждаваме, техните лични екипи, мениджъри, физиотерапевти и всички около тях... Успехът на съотборника ти е твой провал. Трябва да победиш съотборника си.

„И ако трябва да направя прогноза сега, мисля, че Ботас има по-голям шанс да победи Перес, просто защото е бил по-активен напоследък“, завърши Култард.

