Никола Цолов води атаката на Ред Бул Джуниър Тим

Българският пилот Никола Цолов, който започва другата седмица първия си пълен сезон във Формула 2, е начело на атаката на академията за млади пилоти на Ред Бул – Ред Бул Джуниър Тим през 2026 година.
Никола и колегите му отново ще се състезават с болиди, които са с цветови схеми, заети от тима на Ред Бул във Формула 1, за който този сезон карат 4-кратният световен шампион Макс Верстапен и Исак Хаджар.
През новия сезон Българския лъв ще е единственият представител на Ред Бул във Формула 2, а компанията спонсорира трима пилоти във Формула 3.
Това са аржентинецът Матиа Колнаги, мексиканецът Ернесто Ривера и ирландецът Фион Маклоклън.
Никола спечели титлата в испанската Формула 4, а през 2025 завърши като вицешампион във Формула 3. Тримата пилоти, които тази година ще карат във Ф3 вървят по неговия път. Колнаги спечели титлата в испанската Формула 4 през 2024, а през 2025 стана шампион и в Еврокупа-3. Ривера също има опит във Формула 4 във Великобритания и Испания, а през миналата година завърши 4-и в Еврокупа-3. Маклоклън е единственият от тримата, който вече има титла като пилот на Ред Бул – през 2025 той стана шампион в британската Формула 4.
Сред другите пилоти в по-малките формули, спонсорирани от Ред Бул, изпъква Роко Коронел, който през 2025 стана шампион в британския шампионат Ginetta Junior с 11 победи в 22 състезания.
