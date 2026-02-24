Шефът на Формула 1: Спортът ще понесе загубата на Алонсо или Хамилтън

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали заяви, че спортът ще понесе загубата на Фернандо Алонсо или Люис Хамилтън, въпреки че двамата остават важни активи на шампионата.

За никого не е тайна, че Алонсо и Хамилтън няма да се състезават още дълго предвид факта, че и двамата вече са по на над 40 години. 44-годишният Алонсо е на прага на своя 23-ти сезон в световния шампионат, докато Хамилтън, който е на 41, ще стартира 20-тата си поредна кампания.

Последните години бяха трудни и за двамата, което допълнително засилва въпросителните около това още колко те ще продължат да се състезават. А Доменикали каза, че ако двамата имат конкурентоспособни коли, те ще поостанат още повече, но призна, че спортът ще оцелее и без тях, тъй като има достатъчно нови и млади звезди.

„Ако говорите за Люис и Фернандо, те са гиганти на спорта, много важни фигури са. Разбира се, че двамата са изправени пред различни изпитания и възможности, но дали вярвам, че те могат да спрат тази година? Може би имам някакви съмнения, защото те са борци и са доказали, че ако имаш комбинация от силна кола и отбор, те ще се борят дълго време.



„Не ги виждам да се оттеглят, да съм честен с вас. Надявам се да съм прав, защото те са много важни активи за Формула 1. Но Формула 1 винаги е била вълнуваща. Видяхте какво стана, когато вкарахме петима нови пилоти миналата година. Те са много важни за младото поколение, бяха следвани от тийнейджърите и беше да видим как аудиторията на спорта се изменя.



„Така че, на първо място аз не ги виждам да се оттеглят. На второ място аз се надявам те да не се откажат, но, когато това се случи, което не вярвам да е скоро, мисля, че новото поколение пилоти ще заплени вниманието по бърз начин, защото начинът, по който хората днес се свързват, е различен“, каза Доменикали.

