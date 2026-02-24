Кими Антонели каза кое е слабото място на Мерцедес преди старта на сезона

Андреа Кими Антонели разкри кое е слабото място на Мерцедес преди старта на сезон 2026 във Формула 1, в който в сила влизат изцяло новите технически правила.

Италианецът призна, че на този етап най-голямата слабост, върху която в Бракли трябва да работят, са стартовете. През този сезон те ще станат доста по-сложни, най-вече заради наличието на турбо лаг след премахването на MGU-H компонента от задвижващата система.

ФИА изпробва нова стартова процедура в Бахрейн

По време на тестовете в Бахрейн най-добрите стартове бяха на пилотите на Ферари, което се дължи на факта, че Скудерията разполага с по-малка турбина, която се завърта по-бързо и съответно нейният ефект започва да се усеща по-рано. В същото време останалите екипи имат по-големи турбини и се нуждаят от повече време, за да завъртят своите турбини, което се отразява на техните стартове.

Мерцедес стартира сезона с нова версия двигатели

„Двигателят на Ферари изглеждаше много силен на стартовете, но ние направихме доста промени и поне в пит лейна стартовете се усетиха по-силни“, каза Антонели, който не успя да се включи в тренировъчните стартове от решетката в последния ден за подготовка заради повреда в неговия болид.



„Не можах да ги тествам нормално на решетката, но това беше една наша слабост, ако трябва да съм честен. Процедурата е много сложна и просто трябва да я изпълним правилно. Но да, имаме доста работа за вършено, но смятам, че в петък направихме добра крачка напред“, добави още италианецът.

