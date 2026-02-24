Сайнц за Верстапен и Хамилтън: Не е много умно да критикуваш новите правила

Карлос Сайнц критикува колегите си Макс Верстапен и Люис Хамилтън, които редовно се оплакват от новите технически правила във Формула 1, които влизат в сила за старта на сезон 2026 другата седмица в Австралия.

Макс е най-яростният критик на новите правила и по време на тестовете в Бахрейн заяви, че Формула 1 се превръща във „Формула Е на стероиди“, както и че новите правила противоречат на състезанията. Хамилтън от своя страна обясни, че новите правила са „абсурдно сложни“.

Сайнц посъветва колегите си да се въздържат от публични критики на новите правила, тъй като това може да създаде „порочен кръг“ във Формула 1.

„Не е много умно да критикуваме новите правила във Формула 1, тъй като всички ние си изкарваме прехраната в световния шампионат – обясни Сайнц. – Аз съм за критики, които не са публични, като трябва да кажем на тези, които ръководят спорта дали ни харесва да караме тези коли или не.

„Но лично аз никога не говоря лошо за нашия спорт пред публика, защото това създава порочен кръг. Журналистите използват това, те вярват на всяко нещо, което казват пилотите, всички започват да критикуват. Но след това идва първото състезание и се вижда, че всичко е наред, така че аз предпочитам да изчакам малко.“

