Ювентус ще опита поне да измие срама от Истанбул

Ювентус и Галатасарай ще се изправят един срещу друг в мач-реванш от плейофа в Шампионска лига за сезон 2025/2026. Срещата е насрочена за 25 февруари 2026 г. от 22:00 часа на стадион "Алианц Стейдиъм". Главен съдия на двубоя ще бъде Жоао Пинейро. Това е реванш от първата среща между двата отбора, която се игра преди седмица и бе спечелена от турците с 5:2.

Първата среща в Истанбул се превърна в кошмар за „бианконерите“, които бяха разбити с 5:2, което оставя италианския гранд пред наглед невъзможна мисия за обрат. Това бе една от най-тежките загуби за "старата госпожа" в Европа. Въпреки че Тюн Копмайнерс вкара два гола през първото полувреме и Юве водеше с 2:1 на почивката, през втората част настъпи истинска катастрофа и торинци получиха четири безответни гола във вратата си, а причина за това бе и червеният картон който Хуан Кабал си изкара почти веднага след влизането си на терена.

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Тази загуба, освен че постави под въпрос продължаването на италианците напред в турнира, разклати сериозно и духа на отбора, който след това се срина и в Серия А, допускайки поражение от Комо. Затова от днешната среща до голяма степен ще зависи и бъдещето на треньора Лучано Спалети начело на тима. Така напрежението е достигнало връхната си точка и ще видим дали торинци ще покажат характер поне да измият срама от Истанбул или свободното пропадане ще продължи.

Ювентус преминава през изключително тежък период, като не е постигнал победа в последните си пет мача. "Бианконерите" записаха две последователни загуби в Серия А - срещу Комо (0:2) на 21.02.2026, срещу Интер (2:3) на 14.02.2026 и равенство с Лацио (2:2) на 08.02.2026. В Купата на Италия отборът отпадна след загуба от Аталанта (0:3) на 05.02.2026. Най-болезнено обаче беше поражението в първия мач срещу Галатасарай (2:5) на 17.02.2026 в Шампионска лига.

Галатасарай, от своя страна, демонстрира отлична форма, като записа четири победи в последните си пет мача. Турският отбор разгроми Ювентус (5:2) на 17.02.2026 в Шампионска лига, победи убедително Еюпспор (5:1) на 13.02.2026 и Ризеспор (3:0) на 08.02.2026 в турската СуперЛига, както и Истанбулспор (3:1) на 04.02.2026 за Купата на Турция. Единственото поражение дойде в последния мач срещу Коняспор (0:2) на 21.02.2026.

В историята на директните сблъсъци между Ювентус и Галатасарай има три регистрирани срещи, като балансът е в полза на турския отбор. Галатасарай има две победи, а един мач е завършил наравно. Освен последният успех с 5:2, в предишната среща през декември 2013 г. турският тим също победи Ювентус с 1:0 в Шампионска лига, а през октомври същата година двата отбора завършиха наравно 2:2 в Торино.

Кадровата криза в Юве се задълбочава и поставя Спалети в безизходица. „Старата госпожа“ ще бъде без наказаните Хуан Кабал и Андреа Камбиазо. В предни позиции Ювентус също е „беззъб“, тъй като топ реализаторите Душан Влахович и Джонатан Дейвид остават извън строя поради травми. Под въпрос до последно е и перлата Кенан Йълдъз, който лекува мускулна контузия, но при него шансовете да играе се повишиха сериозно в последните часове. Същото се отнася и за Глейсон Бремер, който получи контузия в първия мач, но е възстановен и попадна в групата.

Гостите обаче също имат повод за притеснение – голямата им звезда Виктор Осимен пропусна последния мач от първенството заради проблеми с коляното и участието му е под сериозна въпросителна. Към него в лазарета се присъединява и опитният Мауро Икарди. Добрата новина е завръщането на Марио Лемина, който изтърпя наказанието си в първия мач.

Статистиката показва, че Галатасарай никога не е печелил гостуване в Италия в 13 опита, но предвид огромната преднина и осакатения състав на Ювентус, турците са абсолютен фаворит за продължаване напред. „Бианконерите“ ще трябва да вкарат поне три гола, без да допускат, за да вкарат мача в продължения – задача, която изглежда херкулесовска предвид настоящата им форма и липсата на ключови играчи.