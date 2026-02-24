Мерцедес стартира сезона с нова версия двигатели

Заводският тим на Мерцедес, както и клиентите на отбора: Макларън, Алпин и Уилямс, ще получат нова версия на задвижващата система за сезон 2026 на старта на сезона в Мелбърн другата седмица.

В хода на тестовете Мерцедес и клиентите им работиха с различни версии на задвижващата система, като обяснението беше, че на тези изпитания скоростта не е най-важното нещо, а отборите трябва да натрупат километри и да усвоят работата с новите мотори и електрически системи.

Само пилотите на Мерцедес работиха с най-новата версия М17 Е Performance, която ще получи хомологация на 1 март. И тъй като правилата задължават доставчиците на мотори да предоставят еднакви по спецификация задвижващи системи на заводските и клиентските си отбори, за Мелбърн и четирите тима ще са с еднакви мотори.

Шефът на Макларън Андреа Стела не коментира разликите между версията на задвижващата система за тестовете и тази за началото на сезона, но потвърди, че световните шампиони ще получат нови мотори.

Снимки: Gettyimages