MotoGP въвежда минимална заплата за пилотите от 2027

Световният шампионат по мотоциклетизъм MotoGP е във финалната фаза по въвеждането на протокол, който ще установи минимална годишна заплата от 500 000 евро за състезателите в Кралския клас. Информацията е на motorsport.com.

Тази мярка е обект на широки дискусии през последните години на фона на големите различия в доходите на пилотите. Докато водещи звезди като Марк Маркес и Фабио Куартараро си осигуряват заплати над 10 милиона евро, други договори включват суми, близки до тези в по-ниските класове, понякога дори под 120 000 евро. Очаква се тази разлика да се намали значително след официалното одобрение на минималната заплата от 500 000 евро.

MotoGP Sports Entertainment, компанията известна преди като Dorna, и отборите обсъждат предложението от известно време. Сумата от 500 000 евро няма да включва бонуси, свързани с представянето на пистата.

Смята се, че предложението е в последен етап на обсъждане и му предстои ратификация. Клаузата е включена в проектодоговора, който ще регулира отношенията между притежателя на търговските права на шампионата и участниците в него.

Асоциацията на производителите в мотоциклетния спорт (MSMA) ще обсъди разпоредбата на среща тази седмица в Бурирам, където този уикенд започва сезонът. На дневен ред ще бъдат и други клаузи от петгодишното споразумение, което ще определи търговската рамка за периода от 2027 до 2031 г.

Идеята за минимална заплата в MotoGP не е нова. Тя датира от дискусии между пилотите за създаване на асоциация, която да защитава техните интереси в ситуации, в които позицията им може да се различава от тази на организаторите на шампионата. Проведени са срещи, на които френският пилот Силвен Жинтоли е предложен за говорител на групата. Несигурността около финансирането, необходимо за заплащането на бившия състезател в новата му роля, обаче в крайна сметка води до замразяване на инициативата.

Снимки: Gettyimages