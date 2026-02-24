Жоан Мир не очаква голяма напредък от Хонда през 2026 година

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир заяви, че не очаква голям напредък от Хонда в хода на започващия този уикенд сезон 2026 в кралския клас.

След трудните години през 2023 и 2024, които доведоха и до раздялата с Марк Маркес, Хонда започна своето възраждане през сезон 2025. В неговия край Мир записа два подиума в сухи състезания, финиширайки трети в Япония и Малайзия.

Според испанеца през зимата инженерите също са направили драстични подобрения по RC213V, но техният ефект не е толкова забележим поради факта, че и конкурентите на Хонда са прогресирали. Все пак Мир има надежда, че Хонда ще отключи още от потенциала на мотора си преди старта на сезона, но добави, че не е очаква голямо подобрение в резултатите спрямо миналата година.

Само Ямаха не бележи прогрес в MotoGP за последната година

Една от причините за това е фактът, че догодина в MotoGP ще бъдат въведение изцяло нови технически правила. Поради тази причина отделните марки няма да отделят много ресурси в развитието на сегашните си машини и вместо това ще се фокусират върху проектите си за сезон 2027.

Time for the gossip to stop and the racing to start 🌝



Let's see what gets said on track, shall we?#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/QY27A3J10R — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) February 24, 2026

„На тази писта, по някаква причина, за нас беше по-трудно, отколкото на „Сепанг“ – каза шампионът за 2020 след края на тестовете в Тайланд миналата седмица. – Особено аз не успях да извлека същия потенциал от мотора.



„Не съм много доволен, защото ще е важно да сме силни тук. Видях се кои ще са лидерите в състезателния уикенда и реалността е, че ние страдахме малко. Имахме проблеми със сцеплението. Може би този различен каркас не е наш приятел в момента.



„Не е много ясно за нас в коя посока трябва да поемем, защото не мисля, че имаме много конкурентен пакет в момента. Така го усещам. Може би момчетата ще намерят нещо преди състезателния уикенд.



„Аз очаквах повече като потенциал. На „Сепанг“ казах, че трябва да подобрим нашето сцепление, то е нашата слабост. В момента Дукати и Априлия са на друго ниво. На „Сепанг“ може би щяхме да имаме шанс, но не и тук.



„Ние сме в процес на промяна на мотора. Опитахме различни неща, но не и различна концепция. Тя си беше същата. Имаше някои еволюции, но не и революция. Смятам, че се нуждаем от революция в сцеплението.



„Според мен ние имаме сходен потенциал като през миналата година, защото другите също са се подобрили. Ние напреднахме, но другите са напреднали със същата стойност или дори повече. Надявам се, че с другия каркас моторът ни ще се държи по друг начин и ние ще сме по-конкурентоспособни. Сигурен съм, че ще намерим нещо. Но, в момента, нашата реална позиция не е нещо повече от топ 8 или топ 10“, добави още испанецът.

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Въпросният каркас на задната гума, за който той говори, е подсилената гума, която Мишлен използва на няколко трасета през годината, на които натоварването върху задната гума е по-голямо. Една от тези писти е именно „Бурирам“, а освен на нея традиционно виждаме тази подсилена гума още в Австрия и Индонезия.

